Трамп назвал прошедшую встречу с Зеленским хорошей - РИА Новости, 22.01.2026
16:31 22.01.2026 (обновлено: 17:42 22.01.2026)
Трамп назвал прошедшую встречу с Зеленским хорошей
Президент США Дональд Трамп в четверг оценил встречу с Владимиром Зеленским как хорошую и отметил, что переговоры по украинскому урегулированию продолжаются. РИА Новости, 22.01.2026
в мире
сша
владимир зеленский
дональд трамп
мирный план сша по украине
сша
в мире, сша, владимир зеленский, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Трамп назвал прошедшую встречу с Зеленским хорошей

Трамп оценил прошедшую встречу с Зеленским как хорошую

© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICEВладимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи на полях Всемирного экономического форума в Давосе. 22 января 2026
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи на полях Всемирного экономического форума в Давосе. 22 января 2026 - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи на полях Всемирного экономического форума в Давосе. 22 января 2026
ДАВОС, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг оценил встречу с Владимиром Зеленским как хорошую и отметил, что переговоры по украинскому урегулированию продолжаются.
"Я думаю, что встреча с... Зеленским прошла хорошо", - сказал он журналистам, добавив, что урегулирование конфликта - все еще продолжающийся процесс.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи на полях Всемирного экономического форума в Давосе. 22 января 2026 - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Встреча Трампа с Зеленским длилась около часа, пишет Reuters
В миреСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампМирный план США по Украине
 
 
