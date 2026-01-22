https://ria.ru/20260122/tramp-2069631446.html
Трамп назвал прошедшую встречу с Зеленским хорошей
Президент США Дональд Трамп в четверг оценил встречу с Владимиром Зеленским как хорошую и отметил, что переговоры по украинскому урегулированию продолжаются. РИА Новости, 22.01.2026
