Рейтинг@Mail.ru
Трамп передал послание Путину - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:27 22.01.2026 (обновлено: 16:55 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/tramp-2069629925.html
Трамп передал послание Путину
Трамп передал послание Путину - РИА Новости, 22.01.2026
Трамп передал послание Путину
Президент США Дональд Трамп заявил, что его послание президенту России Владимиру Путину состоит в том, что конфликт на Украине должен завершиться. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T16:27:00+03:00
2026-01-22T16:55:00+03:00
украина
дональд трамп
сша
россия
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069575433_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4c95165fdc0eb78974448a39b32fdab3.jpg
https://ria.ru/20260122/peskov-2069534344.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069575433_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_48b2c065c6c290ecb133e2465c5224e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, дональд трамп, сша, россия, владимир путин, в мире
Украина, Дональд Трамп, США, Россия, Владимир Путин, В мире
Трамп передал послание Путину

Трамп рассказал о своем послании Путину

© REUTERS / Denis BalibouseДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Дональд Трамп
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДАВОС, 22 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его послание президенту России Владимиру Путину состоит в том, что конфликт на Украине должен завершиться.
"Конфликт должен закончиться", — ответил Трамп на вопрос журналистов о том, каково его послание Путину.
Он добавил, что США надеются на завершение конфликта.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Песков ответил на вопрос о позиции Путина по Гренландии и встрече с Трампом
Вчера, 12:08
 
УкраинаДональд ТрампСШАРоссияВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала