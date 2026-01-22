https://ria.ru/20260122/tramp-2069629925.html
Трамп передал послание Путину
Президент США Дональд Трамп заявил, что его послание президенту России Владимиру Путину состоит в том, что конфликт на Украине должен завершиться. РИА Новости, 22.01.2026
