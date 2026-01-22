https://ria.ru/20260122/tramp-2069625347.html
Трамп признал, что США грозит новый шатдаун
Трамп признал, что США грозит новый шатдаун - РИА Новости, 22.01.2026
Трамп признал, что США грозит новый шатдаун
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business признался, что Соединенным Штатам может грозить новая остановка работы правительства из-за... РИА Новости, 22.01.2026
Трамп признал, что США грозит новый шатдаун
Трамп: США грозит новый шатдаун из-за несогласованности нового бюджета