Переговоры Зеленского и Трампа завершились
Встреча Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа на полях Всемирного экономического форума в Давосе завершилась, сообщает украинское издание... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T16:18:00+03:00
2026-01-22T16:18:00+03:00
2026-01-22T17:15:00+03:00
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Встреча Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа на полях Всемирного экономического форума в Давосе завершилась, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова.
"Встреча Зеленского и Трампа завершилась", - приводит слова Никифорова издание.
Также Никифоров утверждает, что встреча прошла "хорошо".
Как утверждает агентство УНИАН, в конце встречи Зеленский и Трамп немного пообщались тет-а-тет.