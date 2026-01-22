Рейтинг@Mail.ru
Переговоры Зеленского и Трампа завершились - РИА Новости, 22.01.2026
16:18 22.01.2026 (обновлено: 17:15 22.01.2026)
Переговоры Зеленского и Трампа завершились
Переговоры Зеленского и Трампа завершились - РИА Новости, 22.01.2026
Переговоры Зеленского и Трампа завершились
Встреча Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа на полях Всемирного экономического форума в Давосе завершилась, сообщает украинское издание... РИА Новости, 22.01.2026
в мире, сша, давос, владимир зеленский, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, США, Давос, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине

Переговоры Зеленского и Трампа завершились

Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Встреча Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа на полях Всемирного экономического форума в Давосе завершилась, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова.
"Встреча Зеленского и Трампа завершилась", - приводит слова Никифорова издание.
Также Никифоров утверждает, что встреча прошла "хорошо".
Как утверждает агентство УНИАН, в конце встречи Зеленский и Трамп немного пообщались тет-а-тет.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи на полях Всемирного экономического форума в Давосе. 22 января 2026 - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Встреча Трампа с Зеленским продлилась менее часа
В миреСШАДавосВладимир ЗеленскийДональд ТрампМирный план США по Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
