Рейтинг@Mail.ru
Трамп проверил, правильно ли Катар подписал устав Совета мира - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:15 22.01.2026 (обновлено: 16:16 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/tramp-2069624035.html
Трамп проверил, правильно ли Катар подписал устав Совета мира
Трамп проверил, правильно ли Катар подписал устав Совета мира - РИА Новости, 22.01.2026
Трамп проверил, правильно ли Катар подписал устав Совета мира
Президент США Дональд Трамп проверил у премьера и главы МИД Катара Мухаммеда бен Абдулрахмана Аль Тани, правильно ли тот подписал устав "Совета мира",... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T16:15:00+03:00
2026-01-22T16:16:00+03:00
в мире
сша
катар
швейцария
дональд трамп
стив уиткофф
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065307667_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4d6c595e7486db954f20250e93e27fed.jpg
https://ria.ru/20260122/tramp-2069589664.html
сша
катар
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065307667_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b59ffe395ca748741b89e861012cd50c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, катар, швейцария, дональд трамп, стив уиткофф, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, США, Катар, Швейцария, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Обострение палестино-израильского конфликта
Трамп проверил, правильно ли Катар подписал устав Совета мира

Трамп проверил у премьера Катара, правильно ли подписан устав Совета мира

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОХА, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проверил у премьера и главы МИД Катара Мухаммеда бен Абдулрахмана Аль Тани, правильно ли тот подписал устав "Совета мира", трансляцию церемонии подписания документа американским лидером, а также рядом глав стран и правительств, которые присутствовали на Давосском форуме в Швейцарии, вел Белый дом.
В среду восемь арабских и мусульманских государств, включая Катар, объявили, что их лидеры примут участие в "Совете мира" по урегулированию конфликта в секторе Газа по приглашению Трампа.
Как удалось заметить РИА Новости, после того, как катарский премьер подписал устав, Трамп заглянул к нему в папку, где лежал документ, и внимательно осмотрел его, взглянув на место подписи. Аль Тани улыбнулся в ответ на это.
Трамп ранее объявил о формировании "Совета мира" по Газе. Администрация президента направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложения американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных. В среду спецпосланник президента США Стив Уиткофф рассказал, что Соединенные Штаты получили согласие на участие в работе совета от 20-25 государств.
Дональд Трамп выступает на Совете мира в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Трамп оценил перспективы Совета мира
Вчера, 14:45
 
В миреСШАКатарШвейцарияДональд ТрампСтив УиткоффОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала