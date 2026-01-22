https://ria.ru/20260122/tramp-2069624035.html
Трамп проверил, правильно ли Катар подписал устав Совета мира
Трамп проверил, правильно ли Катар подписал устав Совета мира - РИА Новости, 22.01.2026
Трамп проверил, правильно ли Катар подписал устав Совета мира
Президент США Дональд Трамп проверил у премьера и главы МИД Катара Мухаммеда бен Абдулрахмана Аль Тани, правильно ли тот подписал устав "Совета мира",... РИА Новости, 22.01.2026
в мире, сша, катар, швейцария, дональд трамп, стив уиткофф, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, США, Катар, Швейцария, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Обострение палестино-израильского конфликта
ДОХА, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проверил у премьера и главы МИД Катара Мухаммеда бен Абдулрахмана Аль Тани, правильно ли тот подписал устав "Совета мира", трансляцию церемонии подписания документа американским лидером, а также рядом глав стран и правительств, которые присутствовали на Давосском форуме в Швейцарии, вел Белый дом.
В среду восемь арабских и мусульманских государств, включая Катар
, объявили, что их лидеры примут участие в "Совете мира" по урегулированию конфликта в секторе Газа по приглашению Трампа
.
Как удалось заметить РИА Новости, после того, как катарский премьер подписал устав, Трамп заглянул к нему в папку, где лежал документ, и внимательно осмотрел его, взглянув на место подписи. Аль Тани улыбнулся в ответ на это.
Трамп ранее объявил о формировании "Совета мира" по Газе. Администрация президента направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложения американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии
до Японии
. Россия
, Белоруссия
и Украина
также числятся в списке приглашенных. В среду спецпосланник президента США Стив Уиткофф
рассказал, что Соединенные Штаты получили согласие на участие в работе совета от 20-25 государств.