Трамп проверил, правильно ли Катар подписал устав Совета мира

ДОХА, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проверил у премьера и главы МИД Катара Мухаммеда бен Абдулрахмана Аль Тани, правильно ли тот подписал устав "Совета мира", трансляцию церемонии подписания документа американским лидером, а также рядом глав стран и правительств, которые присутствовали на Давосском форуме в Швейцарии, вел Белый дом.

Как удалось заметить РИА Новости, после того, как катарский премьер подписал устав, Трамп заглянул к нему в папку, где лежал документ, и внимательно осмотрел его, взглянув на место подписи. Аль Тани улыбнулся в ответ на это.