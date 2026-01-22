https://ria.ru/20260122/tramp-2069622814.html
Трамп назвал отношения со странами НАТО улицей с односторонним движением
Президент США Дональд Трамп заявил, что в отношениях Вашингтона с союзниками по НАТО США несут основную нагрузку по обороне. РИА Новости, 22.01.2026
в мире, сша, нато, вашингтон (штат), дональд трамп
