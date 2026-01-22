Рейтинг@Mail.ru
16:09 22.01.2026 (обновлено: 16:37 22.01.2026)
США никогда не нуждались в НАТО, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты никогда не нуждались в НАТО и не просили ничего всерьез у альянса. РИА Новости, 22.01.2026
США никогда не нуждались в НАТО, заявил Трамп

Трамп: США никогда всерьез ни о чем не просили НАТО

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты никогда не нуждались в НАТО и не просили ничего всерьез у альянса.
"Мы никогда в них не нуждались. Мы фактически никогда ничего у них не просили", - сказал он в интервью телеканалу Fox Business.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Трамп назвал отношения со странами НАТО улицей с односторонним движением
