США никогда не нуждались в НАТО, заявил Трамп
США никогда не нуждались в НАТО, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты никогда не нуждались в НАТО и не просили ничего всерьез у альянса. РИА Новости, 22.01.2026
США никогда не нуждались в НАТО, заявил Трамп
Трамп: США никогда всерьез ни о чем не просили НАТО