Трамп рассказал о будущей сделке по Гренландии
Трамп рассказал о будущей сделке по Гренландии
Соединенные Штаты в рамках будущей сделки смогут размещать в Гренландии все, что захотят, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T16:08:00+03:00
2026-01-22T16:08:00+03:00
2026-01-22T16:17:00+03:00
гренландия
сша
дональд трамп
в мире
гренландия, сша, дональд трамп, в мире
