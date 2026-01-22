https://ria.ru/20260122/tramp-2069621424.html
США и Европа продолжают поддерживать хорошие отношения, сообщил Трамп
США и Европа продолжают поддерживать хорошие отношения, сообщил Трамп
Отношения между США и Европой остаются хорошими, несмотря на существующие разногласия, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 22.01.2026
в мире
сша
европа
дональд трамп
сша
европа
Новости
ru-RU
в мире, сша, европа, дональд трамп
В мире, США, Европа, Дональд Трамп
