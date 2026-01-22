https://ria.ru/20260122/tramp-2069610850.html
США рассчитывают получить желаемое по Гренландии без затрат, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты рассчитывают получить полный доступ к Гренландии без каких-либо затрат, отметив, что Вашингтон получит РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T15:37:00+03:00
в мире
сша
гренландия
вашингтон (штат)
дональд трамп
удары сша по венесуэле
сша
гренландия
вашингтон (штат)
Трамп: США хотят получить полный доступ к Гренландии без каких-либо затрат