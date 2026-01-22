https://ria.ru/20260122/tramp-2069609576.html
Система "Золотой купол" будет располагаться в Гренландии, заявил Трамп
Система "Золотой купол" будет располагаться в Гренландии, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская система ПРО "Золотой купол" будет частично располагаться в Гренландии. РИА Новости, 22.01.2026
