Система "Золотой купол" будет располагаться в Гренландии, заявил Трамп
15:32 22.01.2026
Система "Золотой купол" будет располагаться в Гренландии, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская система ПРО "Золотой купол" будет частично располагаться в Гренландии. РИА Новости, 22.01.2026
2026
Система "Золотой купол" будет располагаться в Гренландии, заявил Трамп

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американская система ПРО "Золотой купол" будет частично располагаться в Гренландии.
"Золотой Купол" будет в Гренландии. Его часть. Это очень важно, ведь все пролетает над Гренландией. Если плохие ребята запускают что-то, оно летит над Гренландией, а мы это сбиваем", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox Business.
