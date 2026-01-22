США ведут переговоры о получении полного доступа к Гренландии, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. Вашингтон хочет получить неограниченный доступ к Гренландии, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox Business.
"Речь идет о полном доступе: без окончания срока, без временных рамок", — ответил он на вопрос о характере обсуждаемых договоренностей.
"Золотой купол" будет в Гренландии. Его часть. Это очень важно, ведь все пролетает над Гренландией. Если плохие ребята запускают что-то, оно летит над Гренландией, а мы это сбиваем", — сказал президент.
По его словам, Вашингтон рассчитывает получить все желаемое без каких-либо затрат.
Ситуация вокруг Гренландии
В случае потенциальной войны над Гренландией "будут летать ракеты", предупредил Трамп. Но Соединенные Штаты не смогут защитить остров, если просто его арендуют.
После встречи с генсеком НАТО Марком Рютте Трамп сообщил о создании основы будущей сделки по Гренландии. При этом он добавил, что не будет вводить десятипроцентные пошлины против нескольких европейских стран, которые должны были вступить в силу с февраля.
Как писал портал Axios, проект соглашения не подразумевает передачи США суверенитета над островом. Вместо этого предполагается размещение на острове системы ПРО "Золотой купол", а также обновление оборонного соглашения между Вашингтоном и Копенгагеном от 1951 года.
Позиция Вашингтона вызвала резкую критику в самой Гренландии, власти и большинство жителей которой выступили против присоединения к Соединенным Штатам. Инициатива не получила поддержки и в Европе.
