15:30 22.01.2026 (обновлено: 17:53 22.01.2026)
США ведут переговоры о получении полного доступа к Гренландии, заявил Трамп
Вашингтон хочет получить неограниченный доступ к Гренландии, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox Business. РИА Новости, 22.01.2026
в мире
сша
гренландия
дональд трамп
РИА Новости
2026
РИА Новости
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
в мире, сша, гренландия, дональд трамп
В мире, США, Гренландия, Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. Вашингтон хочет получить неограниченный доступ к Гренландии, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox Business.
«
"Речь идет о полном доступе: без окончания срока, без временных рамок", — ответил он на вопрос о характере обсуждаемых договоренностей.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Гренландия: где находится, кому принадлежит, роль для США
13 января, 17:51
По мнению Трампа, присутствие США на острове необходимо из соображений национальной безопасности и его важного стратегического значения, в том числе с точки зрения возможных угроз. В рамках будущей сделки Соединенные Штаты смогут размещать там все, что захотят, утверждает он.
«

"Золотой купол" будет в Гренландии. Его часть. Это очень важно, ведь все пролетает над Гренландией. Если плохие ребята запускают что-то, оно летит над Гренландией, а мы это сбиваем", — сказал президент.

По его словам, Вашингтон рассчитывает получить все желаемое без каких-либо затрат.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Хуже ультиматума: Трамп сделал Европе предложение по Гренландии
Вчера, 08:00

Ситуация вокруг Гренландии

Накануне, выступая в Давосе, глава Белого дома рассказал о намерении немедленно начать переговоры о приобретении острова и отметил, что не хочет и не будет применять силу. Он также заявил, что США поступили глупо, "отдав" его Дании после Второй мировой войны.
В случае потенциальной войны над Гренландией "будут летать ракеты", предупредил Трамп. Но Соединенные Штаты не смогут защитить остров, если просто его арендуют.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Никто его не остановит: Трамп получит Гренландию
20 января, 08:00
После встречи с генсеком НАТО Марком Рютте Трамп сообщил о создании основы будущей сделки по Гренландии. При этом он добавил, что не будет вводить десятипроцентные пошлины против нескольких европейских стран, которые должны были вступить в силу с февраля.
Как писал портал Axios, проект соглашения не подразумевает передачи США суверенитета над островом. Вместо этого предполагается размещение на острове системы ПРО "Золотой купол", а также обновление оборонного соглашения между Вашингтоном и Копенгагеном от 1951 года.
Позиция Вашингтона вызвала резкую критику в самой Гренландии, власти и большинство жителей которой выступили против присоединения к Соединенным Штатам. Инициатива не получила поддержки и в Европе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Трамп попал в историю
19 января, 08:00
 
В миреСШАГренландияДональд Трамп
 
 
Версия 2023.1 Beta
