В Давосе началась встреча Трампа и Зеленского
15:23 22.01.2026 (обновлено: 15:40 22.01.2026)
В Давосе началась встреча Трампа и Зеленского
Встреча Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Давосе началась, заявил в четверг пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. РИА Новости, 22.01.2026
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Владимир Зеленский
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Встреча Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Давосе началась, заявил в четверг пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.
"Зеленский и Трамп начали встречу в Давосе ", - приводит слова Никифорова агентство "Укринформ" в своем Telegram-канале.
ДавосМирный план США по УкраинеСШАВ миреВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
