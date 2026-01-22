https://ria.ru/20260122/tramp-2069605887.html
В Давосе началась встреча Трампа и Зеленского
Встреча Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Давосе началась, заявил в четверг пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. РИА Новости, 22.01.2026
