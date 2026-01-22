Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал, когда члены его команды рассчитывают встретиться с Путиным
14:49 22.01.2026
Трамп рассказал, когда члены его команды рассчитывают встретиться с Путиным
Трамп рассказал, когда члены его команды рассчитывают встретиться с Путиным
Представители администрации США рассчитывают провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в четверг или пятницу, заявил журналистам президент США
Трамп рассказал, когда члены его команды рассчитывают встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп выступает на "Совете мира" в Давосе
Президент США Дональд Трамп выступает на "Совете мира" в Давосе
ДАВОС, 22 янв — РИА Новости. Представители администрации США рассчитывают провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в четверг или пятницу, заявил журналистам президент США Дональд Трамп.
Он напомнил, что сегодня встретится с Владимиром Зеленским.
"И мы обсудим это на встрече с президентом Путиным сегодня или завтра. У нас есть люди, которые уже направляются туда", — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в швейцарском Давосе.
Он выразил мнение, что участники переговоров по украинскому урегулированию "приближаются" к выработке возможного решения.
Заголовок открываемого материала