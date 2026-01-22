https://ria.ru/20260122/tramp-2069591812.html
Трамп рассказал, когда члены его команды рассчитывают встретиться с Путиным
Трамп рассказал, когда члены его команды рассчитывают встретиться с Путиным - РИА Новости, 22.01.2026
Трамп рассказал, когда члены его команды рассчитывают встретиться с Путиным
Представители администрации США рассчитывают провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в четверг или пятницу, заявил журналистам президент США... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T14:49:00+03:00
2026-01-22T14:49:00+03:00
2026-01-22T14:49:00+03:00
в мире
сша
россия
давос
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069575433_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4c95165fdc0eb78974448a39b32fdab3.jpg
https://ria.ru/20260122/tramp-2069589664.html
сша
россия
давос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069575433_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_48b2c065c6c290ecb133e2465c5224e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, давос, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский
В мире, США, Россия, Давос, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Трамп рассказал, когда члены его команды рассчитывают встретиться с Путиным
Трамп: администрация США рассчитывает встретиться с Путиным в четверг-пятницу