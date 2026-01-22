Трамп оценил перспективы Совета мира

ДАВОС, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что "Совет мира" по урегулированию конфликта в секторе Газа может стать одной из самых влиятельных организаций в истории.
"У этого совета есть шанс стать одним из самых влиятельных органов, когда-либо созданных, и для меня огромная честь быть его председателем", - сказал он перед подписанием устава организации в Давосе.
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе. Администрация президента направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали о том, что получили предложения американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных. В среду спецпосланник президента Стив Уиткофф рассказал о том, что Вашингтон получил согласие на участие в работе совета от 20-25 стран.