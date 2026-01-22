Рейтинг@Mail.ru
Трамп оценил перспективы Совета мира - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:45 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/tramp-2069589664.html
Трамп оценил перспективы Совета мира
Трамп оценил перспективы Совета мира - РИА Новости, 22.01.2026
Трамп оценил перспективы Совета мира
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что "Совет мира" по урегулированию конфликта в секторе Газа может стать одной из самых влиятельных организаций в... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T14:45:00+03:00
2026-01-22T14:45:00+03:00
в мире
сша
давос
дональд трамп
стив уиткофф
оон
совет мира по газе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069575433_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4c95165fdc0eb78974448a39b32fdab3.jpg
https://ria.ru/20260122/tramp-2069582156.html
сша
давос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069575433_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_48b2c065c6c290ecb133e2465c5224e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, давос, дональд трамп, стив уиткофф, оон, совет мира по газе
В мире, США, Давос, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, ООН, Совет мира по Газе
Трамп оценил перспективы Совета мира

Трамп: Совет мира может стать одной из самых влиятельных организаций в истории

© REUTERS / Denis BalibouseДональд Трамп выступает на "Совете мира" в Давосе
Дональд Трамп выступает на Совете мира в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Дональд Трамп выступает на "Совете мира" в Давосе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДАВОС, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что "Совет мира" по урегулированию конфликта в секторе Газа может стать одной из самых влиятельных организаций в истории.
"У этого совета есть шанс стать одним из самых влиятельных органов, когда-либо созданных, и для меня огромная честь быть его председателем", - сказал он перед подписанием устава организации в Давосе.
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе. Администрация президента направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали о том, что получили предложения американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных. В среду спецпосланник президента Стив Уиткофф рассказал о том, что Вашингтон получил согласие на участие в работе совета от 20-25 стран.
Трамп в одном из своих заявлений допустил, что создаваемый США "Совет мира" может прийти на замену ООН, поскольку пока организация "не очень полезна".
Президент США Дональд Трамп выступает на Совете мира в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Трамп пообещал, что Совет мира не станет бесполезной тратой времени
Вчера, 14:24
 
В миреСШАДавосДональд ТрампСтив УиткоффООНСовет мира по Газе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала