Трамп заявил, что обсудит с Испанией отказ повысить военные расходы по НАТО
Трамп заявил, что обсудит с Испанией отказ повысить военные расходы по НАТО - РИА Новости, 22.01.2026
Трамп заявил, что обсудит с Испанией отказ повысить военные расходы по НАТО
Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудит с Испанией ее отказ повысить военные расходы в рамках обязательств по НАТО. РИА Новости, 22.01.2026
Трамп заявил, что обсудит с Испанией отказ повысить военные расходы по НАТО
Трамп обсудит с Испанией отказ повысить военные расходы в рамках НАТО