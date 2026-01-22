Политолог оценил планы Трампа включить Гренландию в состав США

По мнению Лукьянова, глава Белого дома мог бы добиться всего этого и без разыгранного спектакля.

Аналитик допустил, что через какое-то время Трамп, или уже следующий американский президент, может вернуться к намерению сделать Гренландию новым штатом.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.