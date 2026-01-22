Рейтинг@Mail.ru
Политолог оценил планы Трампа включить Гренландию в состав США - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:29 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/tramp-2069584743.html
Политолог оценил планы Трампа включить Гренландию в состав США
Политолог оценил планы Трампа включить Гренландию в состав США - РИА Новости, 22.01.2026
Политолог оценил планы Трампа включить Гренландию в состав США
Президент США Дональд Трамп не откажется намерения включить Гренландию в состав США, такое мнение газете "Взгляд" выразил политолог, главный редактор журнала... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T14:29:00+03:00
2026-01-22T14:29:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дональд трамп
федор лукьянов
дания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069371944_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fc956f1a06811312ee26166d3ee4544d.jpg
https://ria.ru/20260117/grenlandiya-2068451665.html
https://ria.ru/20260122/grenlandiya-2069555411.html
https://ria.ru/20260113/grenlandiya-1994612112.html
гренландия
сша
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069371944_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_c591cdc9c9e6d44353edbe3755be76f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, сша, дональд трамп, федор лукьянов, дания
В мире, Гренландия, США, Дональд Трамп, Федор Лукьянов, Дания
Политолог оценил планы Трампа включить Гренландию в состав США

Политолог Лукьянов: Трамп не откажется от идеи включить Гренландию в состав США

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не откажется намерения включить Гренландию в состав США, такое мнение газете "Взгляд" выразил политолог, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.
"Изначально было подозрение, что накат Дональда Трампа по вопросу Гренландии, его Давосская речь, канонада заявлений и угроз странам Европы пошлинами – не более чем способ сбить цену. И надо признать, что это дало свой результат", – отметил Лукьянов.
Дома местных жителей города Илулиссат на острове Гренландия - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Стоимость Гренландии за 80 лет выросла более чем в 421 раз
17 января, 03:49
Он напомнил, что, предварительно, США расширят военное присутствие на острове, смогут разместить там системы "Золотой купол", получат суверенный контроль над базами, а также дополнительные права на добычу полезных ископаемых.
"Сделка века", видимо, будет заключаться в том, что Штаты натыкают в Гренландии аналогов кубинской Гуантанамо. Она на протяжении столетий была военной базой на территории другого государства с экстерриториальным статусом и совершенно символической арендой", – пояснил эксперт.
По мнению Лукьянова, глава Белого дома мог бы добиться всего этого и без разыгранного спектакля.
"Но сейчас он сбил цену до нуля. Трамп, разумеется, назовет сделку фантастической и сверхблагоприятной для Штатов, заявит, что она позволит навсегда обеспечить безопасность Америки, Гренландии, Европы. Но тема необходимости инкорпорировать остров в США, которая тянется с XIX века, не будет закрыта", – считает политолог.
Аналитик допустил, что через какое-то время Трамп, или уже следующий американский президент, может вернуться к намерению сделать Гренландию новым штатом.
"Стоит ожидать как минимум работы американцев над поощрением стремления гренландцев к самоопределению. Шумиха, которая возникла вокруг острова, подняла не очень приятный для датчан и европейцев вопрос о том, почему Копенгаген владеет этой арктической территорией. Можно ссылаться на правовые документы, но в основе все равно лежит колониальная экспансия", - выразил мнение Лукьянов.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
WSJ узнала детали потенциальной сделки США по Гренландии
Вчера, 13:14
Ранее в Давосе Трамп заявил, что не может представить себе сценария, в котором США стали бы воевать с Данией, являющейся партнером США по НАТО, из-за Гренландии. Он отметил, что сейчас обсуждается долгосрочная сделка по Гренландии, назвав сроком ее действия вечность.
Трамп заявил, что на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте была разработана основа будущего соглашения по Гренландии. Рютте, комментируя общение с Трампом на полях форума в Давосе. утверждал, что на его переговорах с президентом США Дональдом Трампом территориальная принадлежность Гренландии не обсуждалась.
Издание Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что проект соглашения НАТО с США по Гренландии не подразумевает передачи Вашингтону суверенитета над датским островом, но включает размещение ПРО "Золотой купол".
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Гренландия: где находится, кому принадлежит, роль для США
13 января, 17:51
 
В миреГренландияСШАДональд ТрампФедор ЛукьяновДания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала