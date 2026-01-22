Политолог оценил планы Трампа включить Гренландию в состав США

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не откажется намерения включить Гренландию в состав США, такое мнение газете "Взгляд" выразил политолог, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.
"Изначально было подозрение, что накат Дональда Трампа по вопросу Гренландии, его Давосская речь, канонада заявлений и угроз странам Европы пошлинами – не более чем способ сбить цену. И надо признать, что это дало свой результат", – отметил Лукьянов.
Он напомнил, что, предварительно, США расширят военное присутствие на острове, смогут разместить там системы "Золотой купол", получат суверенный контроль над базами, а также дополнительные права на добычу полезных ископаемых.
"Сделка века", видимо, будет заключаться в том, что Штаты натыкают в Гренландии аналогов кубинской Гуантанамо. Она на протяжении столетий была военной базой на территории другого государства с экстерриториальным статусом и совершенно символической арендой", – пояснил эксперт.
По мнению Лукьянова, глава Белого дома мог бы добиться всего этого и без разыгранного спектакля.
"Но сейчас он сбил цену до нуля. Трамп, разумеется, назовет сделку фантастической и сверхблагоприятной для Штатов, заявит, что она позволит навсегда обеспечить безопасность Америки, Гренландии, Европы. Но тема необходимости инкорпорировать остров в США, которая тянется с XIX века, не будет закрыта", – считает политолог.
Аналитик допустил, что через какое-то время Трамп, или уже следующий американский президент, может вернуться к намерению сделать Гренландию новым штатом.
"Стоит ожидать как минимум работы американцев над поощрением стремления гренландцев к самоопределению. Шумиха, которая возникла вокруг острова, подняла не очень приятный для датчан и европейцев вопрос о том, почему Копенгаген владеет этой арктической территорией. Можно ссылаться на правовые документы, но в основе все равно лежит колониальная экспансия", - выразил мнение Лукьянов.
Трамп заявил, что на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте была разработана основа будущего соглашения по Гренландии. Рютте, комментируя общение с Трампом на полях форума в Давосе. утверждал, что на его переговорах с президентом США Дональдом Трампом территориальная принадлежность Гренландии не обсуждалась.
Издание Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что проект соглашения НАТО с США по Гренландии не подразумевает передачи Вашингтону суверенитета над датским островом, но включает размещение ПРО "Золотой купол".
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
