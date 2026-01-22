Рейтинг@Mail.ru
Трамп пообещал, что Совет мира не станет бесполезной тратой времени - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:24 22.01.2026 (обновлено: 23:07 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/tramp-2069582156.html
Трамп пообещал, что Совет мира не станет бесполезной тратой времени
Трамп пообещал, что Совет мира не станет бесполезной тратой времени - РИА Новости, 22.01.2026
Трамп пообещал, что Совет мира не станет бесполезной тратой времени
Президент США Дональд Трамп, завершая церемонию подписания устава Совета мира в швейцарском Давосе, заявил, что новая структура не будет бесполезной, подчеркнув РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T14:24:00+03:00
2026-01-22T23:07:00+03:00
в мире
сша
давос
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069560598_0:311:3072:2038_1920x0_80_0_0_274561913a26ebe4a3957afa642d7841.jpg
https://ria.ru/20260122/putin-2069572090.html
сша
давос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069560598_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7b57619945f11bfc08d7b28db2c9ec7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, давос, дональд трамп
В мире, США, Давос, Дональд Трамп
Трамп пообещал, что Совет мира не станет бесполезной тратой времени

Трамп: Совет мира не станет бесполезной тратой времени

© REUTERS / Denis BalibouseПрезидент США Дональд Трамп выступает на Совете мира в Давосе
Президент США Дональд Трамп выступает на Совете мира в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Президент США Дональд Трамп выступает на Совете мира в Давосе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДАВОС, 22 янв —РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, завершая церемонию подписания устава Совета мира в швейцарском Давосе, заявил, что новая структура не будет бесполезной, подчеркнув практическую направленность ее работы.
"Это не будет пустой тратой времени. Мы слишком часто тратили время на вещи, которые так и не происходили. Здесь все будет происходить — и уже происходит", — сказал Трамп, выступая на церемонии.
Он добавил, что к инициативе уже присоединились многие страны и интерес к участию в Совете мира продолжает расти, поскольку, по его словам, структура "действительно будет иметь значение".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Путин прокомментировал инициативу Трампа по созданию "Совета мира"
Вчера, 14:00
 
В миреСШАДавосДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала