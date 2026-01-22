Трамп пообещал, что Совет мира не станет бесполезной тратой времени

ДАВОС, 22 янв —РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, завершая церемонию подписания устава Совета мира в швейцарском Давосе, заявил, что новая структура не будет бесполезной, подчеркнув практическую направленность ее работы.

Он добавил, что к инициативе уже присоединились многие страны и интерес к участию в Совете мира продолжает расти, поскольку, по его словам, структура "действительно будет иметь значение".