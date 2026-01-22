https://ria.ru/20260122/tramp-2069572449.html
Трамп заявил о возможности сочетания "Совета мира" с механизмами ООН
Трамп заявил о возможности сочетания "Совета мира" с механизмами ООН - РИА Новости, 22.01.2026
Трамп заявил о возможности сочетания "Совета мира" с механизмами ООН
Президент США Дональд Трамп заявил, что взаимодействие "Совета мира" с Организацией Объединенных Наций может создать уникальный формат для глобального... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T14:02:00+03:00
2026-01-22T14:02:00+03:00
2026-01-22T14:02:00+03:00
в мире
сша
давос
дональд трамп
оон
совет мира по газе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069560598_0:311:3072:2038_1920x0_80_0_0_274561913a26ebe4a3957afa642d7841.jpg
https://ria.ru/20260122/putin-2069560384.html
сша
давос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069560598_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7b57619945f11bfc08d7b28db2c9ec7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, давос, дональд трамп, оон, совет мира по газе
В мире, США, Давос, Дональд Трамп, ООН, Совет мира по Газе
Трамп заявил о возможности сочетания "Совета мира" с механизмами ООН
Трамп: Совет мира и ООН могут создать уникальный формат урегулирования