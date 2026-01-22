https://ria.ru/20260122/tramp-2069571721.html
Генсек НАТО не обсуждал с Трампом добычу минеральных ресурсов в Гренландии
Генсек НАТО не обсуждал с Трампом добычу минеральных ресурсов в Гренландии - РИА Новости, 22.01.2026
Генсек НАТО не обсуждал с Трампом добычу минеральных ресурсов в Гренландии
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что не обсуждал добычу минеральных ресурсов Гренландии с президентом США Дональдом Трампом на переговорах в Давосе, передает... РИА Новости, 22.01.2026
в мире
гренландия
сша
давос
дональд трамп
марк рютте
нато
гренландия
сша
давос
Reuters: Рютте не обсуждал с Трампом добычу минеральных ресурсов в Гренландии