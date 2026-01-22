Рейтинг@Mail.ru
Генсек НАТО не обсуждал с Трампом добычу минеральных ресурсов в Гренландии - РИА Новости, 22.01.2026
13:59 22.01.2026
Генсек НАТО не обсуждал с Трампом добычу минеральных ресурсов в Гренландии
Генсек НАТО не обсуждал с Трампом добычу минеральных ресурсов в Гренландии
в мире
гренландия
сша
давос
дональд трамп
марк рютте
нато
гренландия
сша
давос
в мире, гренландия, сша, давос, дональд трамп, марк рютте, нато
В мире, Гренландия, США, Давос, Дональд Трамп, Марк Рютте, НАТО
Генсек НАТО не обсуждал с Трампом добычу минеральных ресурсов в Гренландии

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте
Президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что не обсуждал добычу минеральных ресурсов Гренландии с президентом США Дональдом Трампом на переговорах в Давосе, передает агентство Рейтер по итогам интервью.
"Рютте заявил, что добыча полезных ископаемых не обсуждалась во время его встречи с Трампом в Давосе в среду, добавив, что конкретные переговоры по арктическому острову будут продолжены между США, Данией и самой Гренландией", - пишет агентство.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
