Трамп готов к взаимодействию с кем угодно в интересах мира, заявил Рубио
13:57 22.01.2026
Трамп готов к взаимодействию с кем угодно в интересах мира, заявил Рубио
в мире
Трамп готов к взаимодействию с кем угодно в интересах мира, заявил Рубио

Президент США Дональд Трамп выступает на "Совете мира" в Давосе
Президент США Дональд Трамп выступает на "Совете мира" в Давосе. Архивное фото
ДАВОС, 22 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп готов к взаимодействию с любыми сторонами, если это отвечает интересам мира.
"Он готов говорить или взаимодействовать с кем угодно в интересах мира", - заявил Рубио в Давосе после церемонии подписания устава "Совета мира" по Газе.
Президент США Дональд Трамп выступает на Совете мира в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Трамп заявил, что США урегулировали конфликты, о которых никто не знал
Вчера, 13:55
 
