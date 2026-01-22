https://ria.ru/20260122/tramp-2069571470.html
Трамп готов к взаимодействию с кем угодно в интересах мира, заявил Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп готов к взаимодействию с любыми сторонами, если это отвечает интересам мира. РИА Новости, 22.01.2026
