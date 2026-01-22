Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что США урегулировали конфликты, о которых никто не знал - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:55 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/tramp-2069570542.html
Трамп заявил, что США урегулировали конфликты, о которых никто не знал
Трамп заявил, что США урегулировали конфликты, о которых никто не знал - РИА Новости, 22.01.2026
Трамп заявил, что США урегулировали конфликты, о которых никто не знал
Президент США Дональд Трамп заявил, что при его участии были урегулированы конфликты, о которых ранее многие не знали. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T13:55:00+03:00
2026-01-22T13:55:00+03:00
в мире
сша
индия
пакистан
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069559122_0:115:3071:1842_1920x0_80_0_0_8fd7f4fb0e5b1dfb8225126a051283a9.jpg
https://ria.ru/20260122/tramp-2069556797.html
сша
индия
пакистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069559122_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2097cb8f0904cea5098b5e6631128fe7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, индия, пакистан, дональд трамп
В мире, США, Индия, Пакистан, Дональд Трамп
Трамп заявил, что США урегулировали конфликты, о которых никто не знал

Трамп заявил, что США урегулировали конфликты, о которых ранее никто не знал

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп выступает на "Совете мира" в Давосе
Президент США Дональд Трамп выступает на Совете мира в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп выступает на "Совете мира" в Давосе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДАВОС, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что при его участии были урегулированы конфликты, о которых ранее многие не знали.
"Многие не знали, включая меня что некоторые из этих конфликтов существовали, а некоторые из этих конфликтов длились 32 года в одном случае, в другом - 35 лет, в еще одном 137 лет. Мы были очень счастливы урегулировать конфликт между Индией и Пакистаном, двумя ядерными державами", - сказал Трамп в ходе подписания устава "Совета мира" по Газе.
Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Трамп назвал урегулирование на Украине самым трудным
Вчера, 13:18
 
В миреСШАИндияПакистанДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала