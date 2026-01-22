https://ria.ru/20260122/tramp-2069563613.html
Трамп рассчитывает добиться мира во всем мире
Трамп рассчитывает добиться мира во всем мире - РИА Новости, 22.01.2026
Трамп рассчитывает добиться мира во всем мире
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает добиться мира во всем мире и считает такой результат "великим наследием". РИА Новости, 22.01.2026
Трамп рассчитывает добиться мира во всем мире
Трамп назвал мир во всем мире великим наследием