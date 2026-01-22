https://ria.ru/20260122/tramp-2069562633.html
Трамп пообещал добиться демилитаризации Газы
Президент США Дональд Трамп пообещал добиться демилитаризации сектора Газа, добавив, что анклав получит надлежащее управление и будет восстановлен. РИА Новости, 22.01.2026
