13:30 22.01.2026
Венесуэла открывается для американских нефтяных компаний, заявил Трамп
экономика, венесуэла, сша, в мире, вашингтон (штат), дональд трамп
Венесуэла открывается для американских нефтяных компаний, заявил Трамп

Трамп: США выстраивают отличные отношения с новым руководством Венесуэлы

ДАВОС, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выстраивает отличные отношения с новым руководством Венесуэлы, страна открывается для американских нефтяных компаний.
"У нас отличные отношения с новым руководством Венесуэлы. Эти отношения складываются хорошо. Мы открываем страну для наших крупнейших нефтяных компаний, и все идет очень хорошо", - заявил Трамп на церемонии подписания устава "Совета мира" по Газе, проходящей на полях ВЭФ в швейцарском Давосе.
Граффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Трамп пообещал, что Венесуэла много заработает на продаже нефти в США
Заголовок открываемого материала