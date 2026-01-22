https://ria.ru/20260122/tramp-2069561605.html
Венесуэла открывается для американских нефтяных компаний, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выстраивает отличные отношения с новым руководством Венесуэлы, страна открывается для американских нефтяных... РИА Новости, 22.01.2026
Венесуэла открывается для американских нефтяных компаний, заявил Трамп
Трамп: США выстраивают отличные отношения с новым руководством Венесуэлы