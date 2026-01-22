Рейтинг@Mail.ru
13:23 22.01.2026 (обновлено: 13:38 22.01.2026)
Трамп потребовал от ХАМАС сложить оружие
Трамп потребовал от ХАМАС сложить оружие
в мире, дональд трамп, хамас, сша
В мире, Дональд Трамп, ХАМАС, США
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп выступает на "Совете мира" в Давосе
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп выступает на "Совете мира" в Давосе. Архивное фото
ДАВОС, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потребовал от ХАМАС сложить оружие в соответствии со своими обязательствами, а отказ от этого, по его словам, будет означать конец движения.
"Если ХАМАС не сделает то, что они обещали сделать, а я думаю, они, наверное, сделают... Но они должны сложить оружие, потому что если они этого не сделают, это будет их конец", - сказал Трамп в ходе подписания устава "Совета мира" по Газе.
