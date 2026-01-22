Рейтинг@Mail.ru
13:18 22.01.2026
Трамп назвал урегулирование на Украине самым трудным
Трамп назвал урегулирование на Украине самым трудным
Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине, которое он ранее считал простым, на практике оказалось наиболее сложным. РИА Новости, 22.01.2026
Трамп: урегулирование на Украине оказалось самым трудным

© REUTERS / Jonathan ErnstДональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария
Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария
ДАВОС, 22 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине, которое он ранее считал простым, на практике оказалось наиболее сложным.
"То, что я считал простым, в итоге, вероятно, оказалось самым трудным", - заявил Трамп об украинском конфликте на церемонии подписания устава "Совета мира" по Газе, проходящей на полях ВЭФ в швейцарском Давосе.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Трамп заявил о вражде между Зеленским и Путиным
21 января, 19:33
 
УкраинаВ миреДавосДональд ТрампСША
 
 
