https://ria.ru/20260122/tramp-2069556797.html
Трамп назвал урегулирование на Украине самым трудным
Трамп назвал урегулирование на Украине самым трудным - РИА Новости, 22.01.2026
Трамп назвал урегулирование на Украине самым трудным
Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине, которое он ранее считал простым, на практике оказалось наиболее сложным. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T13:18:00+03:00
2026-01-22T13:18:00+03:00
2026-01-22T13:20:00+03:00
украина
в мире
давос
дональд трамп
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069358283_0:284:3072:2011_1920x0_80_0_0_ed559b4c61d184e1b513d4a2f72a3478.jpg
https://ria.ru/20260121/tramp-2069409372.html
украина
давос
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069358283_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6da6ff64ef1d0d9d2f710daf1109cfe7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, давос, дональд трамп, сша
Украина, В мире, Давос, Дональд Трамп, США
Трамп назвал урегулирование на Украине самым трудным
Трамп: урегулирование на Украине оказалось самым трудным