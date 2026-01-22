https://ria.ru/20260122/tramp-2069556518.html
Трамп заявил о значительном прогрессе по урегулированию на Украине
Трамп заявил о значительном прогрессе по урегулированию на Украине - РИА Новости, 22.01.2026
Трамп заявил о значительном прогрессе по урегулированию на Украине
США фиксируют значительный прогресс в разрешении конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T13:16:00+03:00
2026-01-22T13:16:00+03:00
2026-01-22T13:30:00+03:00
украина
дональд трамп
сша
в мире
совет мира по газе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069559100_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_3cc130c83dcaa641293d30e7f3e206a0.jpg
https://ria.ru/20260122/uitkoff-2069501907.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069559100_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eeee3cf107f25c9fffaec50ed6dc3fc2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, дональд трамп, сша, в мире, совет мира по газе
Украина, Дональд Трамп, США, В мире, Совет мира по Газе
Трамп заявил о значительном прогрессе по урегулированию на Украине
Трамп: США фиксируют значительный прогресс по решению украинского конфликта