Трамп выразил надежду на скорое урегулирования конфликта на Украине
Трамп выразил надежду на скорое урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 22.01.2026
Трамп выразил надежду на скорое урегулирования конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на урегулирование конфликта на Украине в довольно скором времени. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T13:16:00+03:00
2026-01-22T13:16:00+03:00
2026-01-22T13:20:00+03:00
в мире
украина
сша
дональд трамп
украина
сша
В мире, Украина, США, Дональд Трамп
