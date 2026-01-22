https://ria.ru/20260122/tramp-2069555820.html
Совет мира будет сотрудничать с ООН, заявил Трамп
Совет мира будет сотрудничать с ООН, заявил Трамп - РИА Новости, 22.01.2026
Совет мира будет сотрудничать с ООН, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что создаваемый "Совет мира" будет взаимодействовать с Организацией Объединенных Наций. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T13:14:00+03:00
в мире
оон
совет мира по газе
сша
дональд трамп
давос
сша
давос
В мире, ООН, Совет мира по Газе, США, Дональд Трамп, Давос
