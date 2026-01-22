Рейтинг@Mail.ru
Совет мира будет сотрудничать с ООН, заявил Трамп - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:14 22.01.2026 (обновлено: 13:21 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/tramp-2069555820.html
Совет мира будет сотрудничать с ООН, заявил Трамп
Совет мира будет сотрудничать с ООН, заявил Трамп - РИА Новости, 22.01.2026
Совет мира будет сотрудничать с ООН, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что создаваемый "Совет мира" будет взаимодействовать с Организацией Объединенных Наций. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T13:14:00+03:00
2026-01-22T13:21:00+03:00
в мире
оон
совет мира по газе
сша
дональд трамп
давос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069371944_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fc956f1a06811312ee26166d3ee4544d.jpg
https://ria.ru/20260122/kreml-2069530827.html
сша
давос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069371944_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_c591cdc9c9e6d44353edbe3755be76f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оон, совет мира по газе, сша, дональд трамп, давос
В мире, ООН, Совет мира по Газе, США, Дональд Трамп, Давос
Совет мира будет сотрудничать с ООН, заявил Трамп

Трамп: Совет мира по Газе будет сотрудничать с ООН

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДАВОС, 22 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что создаваемый "Совет мира" будет взаимодействовать с Организацией Объединенных Наций.
"Это очень волнующий день, к которому мы долго шли; многие страны уже получили приглашения, все хотят быть частью этого, и мы будем работать со многими партнерами, включая Организацию Объединенных Наций", - заявил Трамп на церемонии подписания устава "Совета мира" по Газе, проходящей на полях ВЭФ в швейцарском Давосе.
Кремль в Москве - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В Кремле рассказали, на что должен пойти российский взнос в Совет мира
Вчера, 11:55
 
В миреООНСовет мира по ГазеСШАДональд ТрампДавос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала