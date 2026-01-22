Economist представил обложку с Трампом верхом на белом медведе

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Издание Economist после выступления президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где он подверг критике Европу, на обложке своего нового выпуска раздело его по пояс и посадило американского лидера на белого медведя.
"В прошлых десятилетиях американская защита лелеяла европейцев. Вместо того, чтобы сталкиваться с применением жесткой силы, они сконцентрировались на хорошей жизни. Эти времена прошли. Европейские лидеры должны стараться замедлить разрушение трансатлантического альянса, однако они также должны готовиться к тому дню, когда НАТО больше не будет", - говорится в публикации издания.
Президент США Дональд Трамп ранее в своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, в частности, раскритиковал Европу, сказав, что она движется в неправильном направлении, и назвал США экономическим двигателем планеты.
Как писало издание Politico, европейский дипломат после речи Трампа в Давосе заявил, что американская мечта Европы мертва.