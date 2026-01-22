https://ria.ru/20260122/tramp-2069497436.html
Зеленский спешит в Давос на встречу с Трампом, сообщили СМИ
Владимир Зеленский спешит в Давос на встречу, анонсированную президентом США Дональдом Трампом, пишет издание Kyiv Post. РИА Новости, 22.01.2026
давос
сша
киев
Kyiv Post: Зеленский спешит в Давос на анонсированную Трампом встречу