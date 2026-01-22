Рейтинг@Mail.ru
Зеленский спешит в Давос на встречу с Трампом, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.01.2026
09:56 22.01.2026
Зеленский спешит в Давос на встречу с Трампом, сообщили СМИ
Зеленский спешит в Давос на встречу с Трампом, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.01.2026
Зеленский спешит в Давос на встречу с Трампом, сообщили СМИ
Владимир Зеленский спешит в Давос на встречу, анонсированную президентом США Дональдом Трампом, пишет издание Kyiv Post. РИА Новости, 22.01.2026
Зеленский спешит в Давос на встречу с Трампом, сообщили СМИ

Kyiv Post: Зеленский спешит в Давос на анонсированную Трампом встречу

© REUTERS / Annegret HilseВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский спешит в Давос на встречу, анонсированную президентом США Дональдом Трампом, пишет издание Kyiv Post.
Трамп объявил, что встретится с Зеленским в четверг, сообщает пресс-пул американского лидера. Киев официально не подтверждал, что Зеленский собирается отправиться в Давос.
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Европа должна вынести урок из выступления Трампа в Давосе, пишут СМИ
Вчера, 03:50
"После намеков на возможность полного отказа от участия в Давосе... (Зеленский - ред.) теперь спешит в Альпы на срочную, крайне важную встречу с Дональдом Трампом", - пишет издание.
Депутат Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале сообщил в четверг утром, что самолет Зеленского подогнали к границе и через полчаса он вылетает в Цюрих. "Что, скорее всего, свидетельствует, что все же встреча в Давосе между Трампом и Зеленским будет", - добавил парламентарий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Опыт Минска не забыт: Москва вынесла Киеву приговор
21 января, 08:00
 
