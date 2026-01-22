Рейтинг@Mail.ru
Daily Mail: Трамп предложит жителям Гренландии по миллиону долларов
07:37 22.01.2026
Daily Mail: Трамп предложит жителям Гренландии по миллиону долларов
Daily Mail: Трамп предложит жителям Гренландии по миллиону долларов
Президент США Дональд Трамп обдумывает идею предложить каждому жителю Гренландии по 1 миллиону долларов, если население острова проголосует за присоединение к... РИА Новости, 22.01.2026
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
удары сша по венесуэле
гренландия
сша
дания
в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, удары сша по венесуэле
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, Удары США по Венесуэле
Daily Mail: Трамп предложит жителям Гренландии по миллиону долларов

Daily Mail: Трамп хочет предложить каждому жителю Гренландии по 1 млн долларов

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обдумывает идею предложить каждому жителю Гренландии по 1 миллиону долларов, если население острова проголосует за присоединение к США, пишет газета Daily Mail.
"Он (Трамп - ред.) обдумывает возможность предложить жителям Гренландии (с населением в 57 тысяч человек) по 1 миллиону долларов каждому..., если они проголосуют за присоединение к США", - говорится в статье.
Гренландия входит в состав Датского Королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Выступление Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Об ошибках Европы и покупке Гренландии. Трамп выступил на форуме в Давосе
21 января, 16:51
 
В миреГренландияСШАДанияДональд ТрампУдары США по Венесуэле
 
 
