Daily Mail: Трамп предложит жителям Гренландии по миллиону долларов
Daily Mail: Трамп предложит жителям Гренландии по миллиону долларов - РИА Новости, 22.01.2026
Daily Mail: Трамп предложит жителям Гренландии по миллиону долларов
Президент США Дональд Трамп обдумывает идею предложить каждому жителю Гренландии по 1 миллиону долларов, если население острова проголосует за присоединение к... РИА Новости, 22.01.2026
Daily Mail: Трамп предложит жителям Гренландии по миллиону долларов
Daily Mail: Трамп хочет предложить каждому жителю Гренландии по 1 млн долларов