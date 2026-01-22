Рейтинг@Mail.ru
Трамп не считает ЕС и НАТО своими визави по Гренландии, заявил эксперт - РИА Новости, 22.01.2026
07:35 22.01.2026
Трамп не считает ЕС и НАТО своими визави по Гренландии, заявил эксперт
Трамп не считает ЕС и НАТО своими визави по Гренландии, заявил эксперт
Позиция и поведение президента США Дональда Трампа по Гренландии свидетельствуют о его пренебрежительном отношении к реакции ЕС и НАТО, которых он не... РИА Новости, 22.01.2026
Трамп не считает ЕС и НАТО своими визави по Гренландии, заявил эксперт

РИА Новости: Мумлу заявил, что Трамп не считает ЕС и НАТО своими визави

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Архивное фото
АНКАРА, 22 янв — РИА Новости. Позиция и поведение президента США Дональда Трампа по Гренландии свидетельствуют о его пренебрежительном отношении к реакции ЕС и НАТО, которых он не рассматривает как визави в этом вопросе, заявил РИА Новости турецкий политический обозреватель Эрджан Мумлу.
В Европе опасаются, что европейские лидеры отдадут Трампу Гренландию, чтобы угодить Белому дому, передавало ранее агентство Блумберг со ссылкой на неназванного европейского чиновника.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Ближний круг Трампа не поддержал бы вторжение в Гренландию, пишут СМИ
Вчера, 03:55
"Трампу безразлична реакция ЕС и НАТО — он не считает их своими визави", — отметил собеседник агентства.
По словам аналитика, пренебрежительное отношение Трампа к ЕС и НАТО, по сути, отражает его устойчивое восприятие этих структур не как самостоятельных центров силы, а как инструментов, которые должны подстраиваться под американскую повестку. В логике Трампа союзники ценны лишь постольку, поскольку они усиливают позиции США, разделяют финансовое и военное бремя и не ограничивают свободу действий Вашингтона.
"Именно поэтому демонстративное игнорирование мнения Брюсселя и механизмов НАТО становится для него способом давления: такой подход разрушает привычную модель трансатлантической солидарности и одновременно подталкивает Европу либо к большей покорности, либо к болезненному поиску стратегической автономии", - сказал Мумлу.
Гренландия входит в состав Датского Королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Гренландия: где находится, кому принадлежит, роль для США
13 января, 17:51
 
В миреСШАГренландияЕвропаДональд ТрампНАТОЕвросоюз
 
 
