Трамп не считает ЕС и НАТО своими визави по Гренландии, заявил эксперт

АНКАРА, 22 янв — РИА Новости. Позиция и поведение президента США Дональда Трампа по Гренландии свидетельствуют о его пренебрежительном отношении к реакции ЕС и НАТО, которых он не рассматривает как визави в этом вопросе, заявил РИА Новости турецкий политический обозреватель Эрджан Мумлу.
В Европе опасаются, что европейские лидеры отдадут Трампу Гренландию, чтобы угодить Белому дому, передавало ранее агентство Блумберг со ссылкой на неназванного европейского чиновника.
По словам аналитика, пренебрежительное отношение Трампа к ЕС и НАТО, по сути, отражает его устойчивое восприятие этих структур не как самостоятельных центров силы, а как инструментов, которые должны подстраиваться под американскую повестку. В логике Трампа союзники ценны лишь постольку, поскольку они усиливают позиции США, разделяют финансовое и военное бремя и не ограничивают свободу действий Вашингтона.
"Именно поэтому демонстративное игнорирование мнения Брюсселя и механизмов НАТО становится для него способом давления: такой подход разрушает привычную модель трансатлантической солидарности и одновременно подталкивает Европу либо к большей покорности, либо к болезненному поиску стратегической автономии", - сказал Мумлу.
Гренландия входит в состав Датского Королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
