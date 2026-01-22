Трамп не считает ЕС и НАТО своими визави по Гренландии, заявил эксперт

АНКАРА, 22 янв — РИА Новости. Позиция и поведение президента США Дональда Трампа по Гренландии свидетельствуют о его пренебрежительном отношении к реакции ЕС и НАТО, которых он не рассматривает как визави в этом вопросе, заявил РИА Новости турецкий политический обозреватель Эрджан Мумлу.