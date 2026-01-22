Рейтинг@Mail.ru
07:19 22.01.2026
Трамп рассказал о наличии хорошей скамьи преемников на его пост
Трамп рассказал о наличии хорошей скамьи преемников на его пост
Президент США Дональд Трамп в четверг, говоря о возможном преемнике на посту кандидата в президенты от республиканцев, заявил о наличии хорошей скамьи... РИА Новости, 22.01.2026
Трамп рассказал о наличии хорошей скамьи преемников на его пост

Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг, говоря о возможном преемнике на посту кандидата в президенты от республиканцев, заявил о наличии хорошей скамьи претендентов.
"У нас точно есть хорошая скамья (кандидатов - ред.). У нас есть очень талантливые люди", - заявил Трамп в интервью телеканалу NewsNation.
На уточняющий вопрос о том, есть ли у него любимчики, он ответил положительно, но отметил, что пока рано об этом говорить.
При этом среди возможных кандидатов Трамп назвал членов своего кабинета: вице-президента Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио, министра финансов Скотта Бессента и министра внутренней безопасности Кристи Ноэм.
Республиканцы до выборов в ноябре 2028 года должны будут выбрать нового кандидата в президенты США от их партии, поскольку Трамп может быть избран только на два президентских срока в соответствии с американской конституцией.
Однако конституционные лимиты не мешают 79-летнему Трампу регулярно "шутить" об их изменении.
