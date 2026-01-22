Трамп заявил, что не переживает за свою безопасность

ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, ранее переживший две попытки покушения, признался в четверг, что не переживает за свою безопасность, пообещав, что если с ним что-то случится, то виновника "не станет".
"Я не беспокоюсь об этом. У нас замечательные люди, и они в отличной форме. Секретная служба и военные отлично справляются со своей работой. Об одном я знаю точно: если что-то случится, то совершившего это человека не станет", - заявил он в интервью телеканалу NewsNation.
Попытки покушения на Трампа совершались дважды. Первая из них произошла во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого - 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
