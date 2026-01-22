Рейтинг@Mail.ru
Трамп подтвердил, что не будет выводить войска из Польши, заявил Навроцкий
02:19 22.01.2026
Трамп подтвердил, что не будет выводить войска из Польши, заявил Навроцкий
в мире, польша, сша, давос, дональд трамп, кароль навроцкий
© REUTERS / Denis BalibouseПрезидент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария
ВАРШАВА, 22 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что не будет выводить свои войска из Польши, заявил президент Польши Кароль Навроцкий в эфире телеканала Republika после встречи с американским лидером в Давосе.
Ранее сообщалось, что США сокращают свое военное присутствие в Европе, в частности, в Румынии.
