Рейтинг@Mail.ru
Реновация зданий ФРС стоит в 160 раз больше, чем должна, заявил Трамп - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:48 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/tramp-2069452828.html
Реновация зданий ФРС стоит в 160 раз больше, чем должна, заявил Трамп
Реновация зданий ФРС стоит в 160 раз больше, чем должна, заявил Трамп - РИА Новости, 22.01.2026
Реновация зданий ФРС стоит в 160 раз больше, чем должна, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп считает, что действующий глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл потратил на реновацию зданий агентства в 160 раз больше,... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T00:48:00+03:00
2026-01-22T00:48:00+03:00
в мире
сша
давос
дональд трамп
джером пауэлл
федеральная резервная система сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069399383_404:97:2665:1369_1920x0_80_0_0_73cb0ac3d455bff58d3e816933bf41b2.jpg
https://ria.ru/20260113/tramp-2067694866.html
https://ria.ru/20251119/kritika-2056142485.html
сша
давос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069399383_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_ffe58667381e3f4685a724fc8d27c47f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, давос, дональд трамп, джером пауэлл, федеральная резервная система сша
В мире, США, Давос, Дональд Трамп, Джером Пауэлл, Федеральная резервная система США
Реновация зданий ФРС стоит в 160 раз больше, чем должна, заявил Трамп

Трамп: Пауэлл потратил на реновацию зданий ФРС в 160 раз больше, чем она стоила

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 22 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что действующий глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл потратил на реновацию зданий агентства в 160 раз больше, чем она могла бы стоить.
"Как они потратили от трех до четырех миллиардов долларов на эту мелочь? Я бы смог сделать это за 25 миллионов долларов, и получилось бы лучше, чем то, что они делают", - сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Трамп назвал главу ФРС Пауэлла "кретином" и пообещал его скорую отставку
13 января, 23:03
Президент США также привел в пример реконструкцию восточного крыла Белого дома, в рамках которой он строит новый бальный зал. По словам Трампа, на него будет потрачено в районе 300-400 миллионов долларов при том, что это "огромный проект".
Заявления Трампа о гораздо большем масштабе работ при реконструкции восточного крыла Белого дома, по данным NBC News, неверны. Так, два здания ФРС занимают в совокупности примерно 37 тысяч квадратных метров, в то время как площадь нового восточного крыла, включая бальный зал, составит около восьми тысяч квадратных метров.
Пауэлл 12 января сообщил, что министерство юстиции США угрожает ему уголовными обвинениями в связи с его показаниями в конгрессе по поводу ремонта штаб-квартиры ФРС. Однако сам глава ФРС полагает, что эти обвинения связаны с его отказом следовать указаниям президента США Дональда Трампа и снижать процентные ставки.
Трамп неоднократно критиковал Пауэлла за медленное снижение процентных ставок, а также заявлял о возможном увольнении председателя ФРС. Трамп также отмечал ранее, что действия Пауэлла стоят США триллионы долларов и сопровождаются одной из самых некомпетентных и коррумпированных реконструкций в истории.
Председатель ФРС Джером Пауэлл - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Трамп назвал председателя ФРС Пауэлла клоуном
19 ноября 2025, 22:01
 
В миреСШАДавосДональд ТрампДжером ПауэллФедеральная резервная система США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала