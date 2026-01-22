Реновация зданий ФРС стоит в 160 раз больше, чем должна, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 22 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что действующий глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл потратил на реновацию зданий агентства в 160 раз больше, чем она могла бы стоить.

Трамп неоднократно критиковал Пауэлла за медленное снижение процентных ставок, а также заявлял о возможном увольнении председателя ФРС. Трамп также отмечал ранее, что действия Пауэлла стоят США триллионы долларов и сопровождаются одной из самых некомпетентных и коррумпированных реконструкций в истории.