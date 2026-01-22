Реновация зданий ФРС стоит в 160 раз больше, чем должна, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 22 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что действующий глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл потратил на реновацию зданий агентства в 160 раз больше, чем она могла бы стоить.
Президент США также привел в пример реконструкцию восточного крыла Белого дома, в рамках которой он строит новый бальный зал. По словам Трампа, на него будет потрачено в районе 300-400 миллионов долларов при том, что это "огромный проект".
Заявления Трампа о гораздо большем масштабе работ при реконструкции восточного крыла Белого дома, по данным NBC News, неверны. Так, два здания ФРС занимают в совокупности примерно 37 тысяч квадратных метров, в то время как площадь нового восточного крыла, включая бальный зал, составит около восьми тысяч квадратных метров.
Пауэлл 12 января сообщил, что министерство юстиции США угрожает ему уголовными обвинениями в связи с его показаниями в конгрессе по поводу ремонта штаб-квартиры ФРС. Однако сам глава ФРС полагает, что эти обвинения связаны с его отказом следовать указаниям президента США Дональда Трампа и снижать процентные ставки.
Трамп неоднократно критиковал Пауэлла за медленное снижение процентных ставок, а также заявлял о возможном увольнении председателя ФРС. Трамп также отмечал ранее, что действия Пауэлла стоят США триллионы долларов и сопровождаются одной из самых некомпетентных и коррумпированных реконструкций в истории.
