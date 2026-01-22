Рейтинг@Mail.ru
В НАТО опасаются, что Трамп может прекратить помощь Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 22.01.2026
00:10 22.01.2026
В НАТО опасаются, что Трамп может прекратить помощь Украине, пишут СМИ
В НАТО опасаются, что Трамп может прекратить помощь Украине, пишут СМИ
Чиновники НАТО опасаются, что президент США Дональд Трамп может пригрозить прекращением помощи Украине, если Дания не уступит в вопросе Гренландии, пишет... РИА Новости, 22.01.2026
В НАТО опасаются, что Трамп может прекратить помощь Украине, пишут СМИ

i Paper: в НАТО опасаются, что Трамп может прекратить помощь Украине

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Чиновники НАТО опасаются, что президент США Дональд Трамп может пригрозить прекращением помощи Украине, если Дания не уступит в вопросе Гренландии, пишет британская газета i Paper.
"Высокопоставленные чиновники НАТО заявили i Paper, что опасаются, что президент США может пригрозить прекращением жизненно важной помощи Украины, если Дания не уступит его требованиям", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, один из чиновников ответил положительно на вопрос, может ли Трамп использовать военную или разведывательную поддержку Украины в качестве рычага в переговорах.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
