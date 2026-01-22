Рейтинг@Mail.ru
Хуже ультиматума: Трамп сделал Европе предложение по Гренландии
08:00 22.01.2026
Хуже ультиматума: Трамп сделал Европе предложение по Гренландии
Хуже ультиматума: Трамп сделал Европе предложение по Гренландии - РИА Новости, 22.01.2026
Хуже ультиматума: Трамп сделал Европе предложение по Гренландии
От выступления Трампа в Давосе ждали чуть ли не ультиматума Европе, но президент США не стал в открытую повышать ставки. Вместо этого он спокойно "просто... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T08:00:00+03:00
2026-01-22T08:00:00+03:00
в мире
европа
гренландия
украина
евросоюз
мирный план сша по украине
нато
аналитика
европа
гренландия
украина
2026
Петр Акопов
Петр Акопов
в мире, европа, гренландия, украина, евросоюз, мирный план сша по украине, нато, аналитика
В мире, Европа, Гренландия, Украина, Евросоюз, Мирный план США по Украине, НАТО, Аналитика

Хуже ультиматума: Трамп сделал Европе предложение по Гренландии

Петр Акопов
Петр Акопов
От выступления Трампа в Давосе ждали чуть ли не ультиматума Европе, но президент США не стал в открытую повышать ставки. Вместо этого он спокойно "просто предупредил" европейцев — но так, что лучше бы ругался и грозил карами небесными.
Начав с восхваления достижений своей второй администрации за первый год и подчеркнув, что сильная Америка — в интересах целого мира ("рост американской экономики приносит выгоду всем"), Трамп перешел к критике Европы: в последние десятилетия та движется в неверном направлении, изменения носят негативный характер, и вообще она превратилась в проблемный регион. А ведь Трамп ее любит, и она не чужая: он подчеркнул, что по матери стопроцентный шотландец (тут есть серьезное преувеличение), а по отцу стопроцентный немец (а это правда). Европе вредит бесконтрольная миграция, постоянное наращивание госрасходов, бесконечный импорт и зеленая энергетика — в результате "многие части мира уничтожаются прямо у нас на глазах", а лидеры "даже не понимают, что происходит, а те, кто понимает, ничего не предпринимают".
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Трамп заявил, что Гренландия в руках США защитит хороших парней от плохих
21 января, 18:51
Трамп высмеивал Макрона, рассказывал, как плохо поговорила с ним президент Швейцарии, — в общем отчитывал европейцев. А потом перешел к НАТО, сообщив, что Штаты никогда ничего не получали от альянса, хотя защищали Европу от Советского Союза, а теперь от России. И еще платили за все — безо всякой благодарности от европейцев. А теперь он хочет всего лишь расположенную в Западном полушарии Гренландию (которую Штаты уже контролировали в годы Второй мировой, когда Дания была оккупирована немцами) — и что же слышит в ответ? "Мы хотим получить кусок льда ради защиты мира, а они нам его не дают. Мы никогда ничего другого не просили и могли бы сохранить за собой этот участок территории — и не сделали этого".
Трамп пообещал не применять силу для захвата Гренландии, но снова подчеркнул, что ему нужно именно владение островом, а не аренда или прочие формы контроля. И поставил европейцев перед выбором: "Вы можете сказать "да, и мы будем очень признательны. Вы можете сказать "нет" — и мы это запомним".
Честно говоря, это предложение похуже ультиматума: формально Трамп ничем не грозит Европе и НАТО (хотя обещание ввести санкции против стран, направивших своих военных в Гренландию, остается в силе), но вот это "запомним" звучит максимально зловеще. Особенно в ситуации, когда европейцы ждут от американцев гарантий по Украине, то есть обещаний защищать их "дранг нах Остен", цинично называемый "европейским выбором Украины". Защищать от русских, которые почему-то не хотят уступать Европе свои исторические территории. Гарантии Трамп давать не хочет — точнее, готов дать только те, которые исключат вероятность войны с Россией за Украину. Европейцам этого мало: в одиночку они Украину в своей орбите не удержат. Отсюда и бесконечный торг с Трампом на тему "железных гарантий" для Украины — Европе нужны американские, в Вашингтоне советуют делать упор на европейские. И тут — Гренландия.
Трамп хочет забрать ее у Европы — и у ЕС, и у НАТО. Североатлантический альянс для него — это не инструмент контроля Штатов (или англосаксов, если брать еще и Британию) над Европой, а выгодный Европе механизм перекладывания ответственности за свою безопасность на американские плечи. Неважно, что в реальности это, конечно, большую часть времени было не так. Важно, что Трамп так видит и понимает. И он требует с Европы платы за восемь десятилетий американского покровительства — кусок льда в виде Гренландии. Европа, конечно, может упереться и ничего ему не дать, но тогда она рискует не получить никаких американских гарантий по Украине. И даже больше — остаться вообще без американской защиты.
Нет, Трамп не будет распускать НАТО — он просто станет воспринимать этот проект как полностью европейский (вернее, англо-европейский). Участие США в блоке будет, скажем так, ограничено, а без них никакого альянса просто не будет. Нет, американцы не уберут свои войска и базы из Европы — они просто отстранятся от НАТО, то есть парализуют ее. Понятно, что на время: до той поры, пока европейцы не принесут Дональду Гренландию на блюдечке с голубой каемочкой.
Так что выбор у европейцев, конечно, есть, но на самом деле его нет. И зачем тогда проверять память Трампа? Дональд не злопамятный — просто он очень хорошо знает европейские элиты. И историю Старого Света.
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Много всего будет происходить в Гренландии в случае войны, заявил Трамп
21 января, 17:17
 
В миреЕвропаГренландияУкраинаЕвросоюзМирный план США по УкраинеНАТОАналитика
 
 
