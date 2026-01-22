"Конец неизбежен". Почему Зеленский стал лишней проблемой

Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине, Германия

Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине, Германия

© AP Photo / Maryam Majd Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине, Германия

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Экономический форум в Давосе высветил углубляющийся раскол на Западе. И попутно стал холодным душем для киевского режима, по привычке рассчитывавшего вновь заручиться поддержкой спонсоров и выбить побольше денег. Все надежды похоронил Дональд Трамп, которого, похоже, все меньше интересует судьба Украины. К чему это приведет — в материале РИА Новости.

Не о чем говорить?

Традиционный — в этом году уже 56-й — Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе проходит в нестандартных условиях. Основная интрига — выступление Трампа. Другие вопросы вроде привычной украинской темы сразу же отошли на второй план.

В частности, еще до прибытия Трампа в Швейцарию источники в Белом доме сообщили: он вообще не жаждет встречаться с Зеленским, который до последнего момента надеялся на аудиенцию.

Пришлось отказаться от полета в Давос — под предлогом энергетического кризиса на Украине. На самом деле — из-за того, что не попал в расписание президента США.

А тот позднее все же пообещал повидаться с Зеленским.

Как бы то ни было, ставки для Киева были крайне высоки. В "Группе семи" хотели использовать Давосский форум как раз для выработки общей с американцами позиции по Украине. В частности, по гарантиям безопасности. Также намеревались выделить 800 миллиардов долларов в течение десяти лет — на постконфликтное восстановление.

Но и от этой идеи пришлось отказаться. Конструктивный диалог у союзников по НАТО не складывается — из-за Гренландии. Показательно, что Эммануэль Макрон вообще покинул Давос до прибытия американского президента.

© REUTERS / Denis Balibouse Президент Франции Эммануэль Макрон на экономическом форуме в Давосе © REUTERS / Denis Balibouse Президент Франции Эммануэль Макрон на экономическом форуме в Давосе

Прекрасный кусок льда

Трамп прилетел с опозданием: возникли проблемы при вылете, пришлось возвращаться и менять борт. Но аншлаг ему в любом случае был гарантирован.

Начал он в свойственном ему стиле: назвал США "экономическим двигателем всей планеты". И заметил: в Давосе его окружают как друзья, так и "некоторые противники".

Дальше — больше. "Я люблю Европу, я хочу видеть ее процветающей, но она движется в неверном направлении", — подчеркнул президент. Среди претензий, например, курс на развитие зеленой энергетики.

Затем обратился к особенно ожидаемой теме — Гренландии. Трамп пошутил: он не хотел высказываться по данному вопросу, но решил не провоцировать обвинения в том, что игнорирует слона в комнате — очевидную проблему.

"Только Соединенные Штаты могут защитить этот прекрасный гигантский кусок льда", — в очередной раз объяснил он, напомнив, что США пытаются завладеть островом на протяжении двух столетий. И сейчас немедленные переговоры об этом необходимы ради "стратегической, национальной и международной безопасности".

© AP Photo / Evan Vucci Президент США Дональд Трамп во время прибытия в международный аэропорт Цюриха © AP Photo / Evan Vucci Президент США Дональд Трамп во время прибытия в международный аэропорт Цюриха

Давнее раздражение

Что касается Украины, Трамп дал понять: это ему не очень интересно. Он напомнил, что между США и Европой есть "большой прекрасный океан", а потому американцы не имеют к этому конфликту "никакого отношения".

И упомянул "огромные денежные суммы", достающиеся людям, которые не ценят то, что для них делают. Явный намек на коррумпированность киевского режима.

У Зеленского с Трампом отношения не сложились. Пообещав быстро урегулировать конфликт, президент США сделал ставку на возобновление диалога с Россией и столкнулся с совершенно неадекватной реакцией Зеленского. Глава киевского режима закатывал в Белом доме настоящие истерики.

И тем не менее продолжал выпрашивать деньги. В Вашингтоне ему указали: нормализация отношений с Москвой — приоритет американской внешней политики. И удовлетворять все пожелания Киева там больше не намерены.

© AP Photo / Alex Brandon Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде © AP Photo / Alex Brandon Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде

Очередной разворот к Москве

В Давос прибыла и российская делегация во главе со спецпредставителем президента Кириллом Дмитриевым. Встречи с посланниками США были заранее официально подтверждены. В повестке, разумеется, среди прочего — обсуждение мирного плана Вашингтона по Украине.

Показательно и другое: 22 января именно в Давосе Трамп намерен подписать устав учрежденного им на днях Совета мира. Как известно, он пригласил туда и Владимира Путина.

США перехватывают инициативу

Поведение Трампа и по отношению к Украине, и в контактах с Россией, и на европейском направлении убедительно демонстрирует: киевскому режиму не стоит питать какие-либо иллюзии.

А отказ Зеленского от поездки в Швейцарию показывает, что он и сам все же постепенно осознает: вечно его выслушивать не станут.

До недавнего времени на украинской стороне активно выступали европейцы, одержимые навязчивой идеей "стратегического поражения" России. Они и сейчас на словах озабочены судьбой киевского режима.

Но мировая обстановка коренным образом изменилась. И именно Трамп навязал партнерам по НАТО принципиально новую международную повестку.

Операция в Венесуэле, заявления об "усмирении" Колумбии, Кубы и Мексики, пока повисшие воздухе. И Гренландия — для Европы это тяжелый удар. Спустить на тормозах подобное вряд ли получится. В ЕС даже заговорили о разрыве отношений с США. Обмен разведывательными данными уже свернули.

© Фото : The White House Президент США Дональд Трамп принял от венесуэльского оппозиционного политика Марии Корины Мачадо медаль Нобелевской премии мира © Фото : The White House Президент США Дональд Трамп принял от венесуэльского оппозиционного политика Марии Корины Мачадо медаль Нобелевской премии мира

Раскол углубляется

Так что демаршем Макрона дело не ограничится. В то же время украинская проблематика на столь неблагоприятном фоне банально теряет актуальность для "коллективного Запада", переживающего беспрецедентный в современной истории раскол.

Продолжать твердить о помощи киевскому режиму — значит злить Трампа. Да и средства у ЕС заканчиваются. Денег в запасе нет, предупредил, в частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Учитывая, что Трамп всегда выступал за справедливое — в его понимании — распределение расходов с союзниками, он вряд ли сейчас возьмет на себя их ношу. И для Украины Давосский форум 2026 года — не просто тревожный звонок, а предвестие краха.