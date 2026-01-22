Рейтинг@Mail.ru
"Конец неизбежен". Почему Зеленский стал лишней проблемой - РИА Новости, 22.01.2026
08:00 22.01.2026 (обновлено: 08:01 22.01.2026)
"Конец неизбежен". Почему Зеленский стал лишней проблемой
"Конец неизбежен". Почему Зеленский стал лишней проблемой - РИА Новости, 22.01.2026
"Конец неизбежен". Почему Зеленский стал лишней проблемой
Экономический форум в Давосе высветил углубляющийся раскол на Западе. И попутно стал холодным душем для киевского режима, по привычке рассчитывавшего вновь... РИА Новости, 22.01.2026
в мире
сша
давос
украина
владимир зеленский
дональд трамп
нато
евросоюз
сша
давос
украина
в мире, сша, давос, украина, владимир зеленский, дональд трамп, нато, евросоюз
В мире, США, Давос, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз

"Конец неизбежен". Почему Зеленский стал лишней проблемой

© AP Photo / Maryam MajdВладимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине, Германия
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Maryam Majd
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине, Германия
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Экономический форум в Давосе высветил углубляющийся раскол на Западе. И попутно стал холодным душем для киевского режима, по привычке рассчитывавшего вновь заручиться поддержкой спонсоров и выбить побольше денег. Все надежды похоронил Дональд Трамп, которого, похоже, все меньше интересует судьба Украины. К чему это приведет — в материале РИА Новости.

Не о чем говорить?

Традиционный — в этом году уже 56-й — Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе проходит в нестандартных условиях. Основная интрига — выступление Трампа. Другие вопросы вроде привычной украинской темы сразу же отошли на второй план.
В частности, еще до прибытия Трампа в Швейцарию источники в Белом доме сообщили: он вообще не жаждет встречаться с Зеленским, который до последнего момента надеялся на аудиенцию.
Пришлось отказаться от полета в Давос — под предлогом энергетического кризиса на Украине. На самом деле — из-за того, что не попал в расписание президента США.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
"Народ против". Чем Европа ответит Трампу за Гренландию
16 января, 08:00
А тот позднее все же пообещал повидаться с Зеленским.
Как бы то ни было, ставки для Киева были крайне высоки. В "Группе семи" хотели использовать Давосский форум как раз для выработки общей с американцами позиции по Украине. В частности, по гарантиям безопасности. Также намеревались выделить 800 миллиардов долларов в течение десяти лет — на постконфликтное восстановление.
Но и от этой идеи пришлось отказаться. Конструктивный диалог у союзников по НАТО не складывается — из-за Гренландии. Показательно, что Эммануэль Макрон вообще покинул Давос до прибытия американского президента.
© REUTERS / Denis BalibouseПрезидент Франции Эммануэль Макрон на экономическом форуме в Давосе
Президент Франции Эммануэль Макрон на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Президент Франции Эммануэль Макрон на экономическом форуме в Давосе

Прекрасный кусок льда

Трамп прилетел с опозданием: возникли проблемы при вылете, пришлось возвращаться и менять борт. Но аншлаг ему в любом случае был гарантирован.
Начал он в свойственном ему стиле: назвал США "экономическим двигателем всей планеты". И заметил: в Давосе его окружают как друзья, так и "некоторые противники".
Дальше — больше. "Я люблю Европу, я хочу видеть ее процветающей, но она движется в неверном направлении", — подчеркнул президент. Среди претензий, например, курс на развитие зеленой энергетики.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
"Окончательно и неоспоримо". Трамп начал новую войну
14 января, 08:00
Затем обратился к особенно ожидаемой теме — Гренландии. Трамп пошутил: он не хотел высказываться по данному вопросу, но решил не провоцировать обвинения в том, что игнорирует слона в комнате — очевидную проблему.
"Только Соединенные Штаты могут защитить этот прекрасный гигантский кусок льда", — в очередной раз объяснил он, напомнив, что США пытаются завладеть островом на протяжении двух столетий. И сейчас немедленные переговоры об этом необходимы ради "стратегической, национальной и международной безопасности".
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп во время прибытия в международный аэропорт Цюриха
Президент США Дональд Трамп во время прибытия в международный аэропорт Цюриха - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп во время прибытия в международный аэропорт Цюриха

Давнее раздражение

Что касается Украины, Трамп дал понять: это ему не очень интересно. Он напомнил, что между США и Европой есть "большой прекрасный океан", а потому американцы не имеют к этому конфликту "никакого отношения".
И упомянул "огромные денежные суммы", достающиеся людям, которые не ценят то, что для них делают. Явный намек на коррумпированность киевского режима.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Как было — не будет. Трамп сделал Путину интересное предложение
21 января, 08:00
У Зеленского с Трампом отношения не сложились. Пообещав быстро урегулировать конфликт, президент США сделал ставку на возобновление диалога с Россией и столкнулся с совершенно неадекватной реакцией Зеленского. Глава киевского режима закатывал в Белом доме настоящие истерики.
И тем не менее продолжал выпрашивать деньги. В Вашингтоне ему указали: нормализация отношений с Москвой — приоритет американской внешней политики. И удовлетворять все пожелания Киева там больше не намерены.
© AP Photo / Alex BrandonВладимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде

Очередной разворот к Москве

В Давос прибыла и российская делегация во главе со спецпредставителем президента Кириллом Дмитриевым. Встречи с посланниками США были заранее официально подтверждены. В повестке, разумеется, среди прочего — обсуждение мирного плана Вашингтона по Украине.
Показательно и другое: 22 января именно в Давосе Трамп намерен подписать устав учрежденного им на днях Совета мира. Как известно, он пригласил туда и Владимира Путина.
© РИА Новости / Екатерина Иванова | Перейти в медиабанкСпецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в Давосе
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в Давосе. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Екатерина Иванова
Перейти в медиабанк
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в Давосе

США перехватывают инициативу

Поведение Трампа и по отношению к Украине, и в контактах с Россией, и на европейском направлении убедительно демонстрирует: киевскому режиму не стоит питать какие-либо иллюзии.
А отказ Зеленского от поездки в Швейцарию показывает, что он и сам все же постепенно осознает: вечно его выслушивать не станут.
До недавнего времени на украинской стороне активно выступали европейцы, одержимые навязчивой идеей "стратегического поражения" России. Они и сейчас на словах озабочены судьбой киевского режима.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
"Система разваливается". У Зеленского начали отбирать власть
16 января, 08:00
Но мировая обстановка коренным образом изменилась. И именно Трамп навязал партнерам по НАТО принципиально новую международную повестку.
Операция в Венесуэле, заявления об "усмирении" Колумбии, Кубы и Мексики, пока повисшие воздухе. И Гренландия — для Европы это тяжелый удар. Спустить на тормозах подобное вряд ли получится. В ЕС даже заговорили о разрыве отношений с США. Обмен разведывательными данными уже свернули.
© Фото : The White HouseПрезидент США Дональд Трамп принял от венесуэльского оппозиционного политика Марии Корины Мачадо медаль Нобелевской премии мира
Президент США Дональд Трамп принял от венесуэльского оппозиционного политика Марии Корины Мачадо медаль Нобелевской премии мира - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Фото : The White House
Президент США Дональд Трамп принял от венесуэльского оппозиционного политика Марии Корины Мачадо медаль Нобелевской премии мира

Раскол углубляется

Так что демаршем Макрона дело не ограничится. В то же время украинская проблематика на столь неблагоприятном фоне банально теряет актуальность для "коллективного Запада", переживающего беспрецедентный в современной истории раскол.
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
"Надели намордник". Ради Трампа Украину оставят без снарядов
30 декабря 2025, 08:00
Продолжать твердить о помощи киевскому режиму — значит злить Трампа. Да и средства у ЕС заканчиваются. Денег в запасе нет, предупредил, в частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Учитывая, что Трамп всегда выступал за справедливое — в его понимании — распределение расходов с союзниками, он вряд ли сейчас возьмет на себя их ношу. И для Украины Давосский форум 2026 года — не просто тревожный звонок, а предвестие краха.
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп поднимается на борт самолета Air Force One перед вылетом в Давос
Президент США Дональд Трамп поднимается на борт самолета Air Force One перед вылетом в Давос - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп поднимается на борт самолета Air Force One перед вылетом в Давос
 
В миреСШАДавосУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампНАТОЕвросоюз
 
 
Заголовок открываемого материала