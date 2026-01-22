Яхта Тинькова* в 2025 году полгода стояла в Гренландии

НУУК (Гренландия, автономная территория Дании), 22 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Яхта La Datcha Олега Тинькова* в 2025 году около шести месяцев стояла в Нууке, в Гренландии бывший российский бизнесмен катался на лыжах, рассказала РИА Новости местная жительница Алена Кохлер.

По данным местной газеты Sermitsiaq, Тиньков* прибыл в Гренландию в середине марта 2025 года на частном самолете почти одновременно с подготовкой визита американской делегации в Нуук и Сисимиут. В порту Нуука его уже ожидала суперяхта La Datcha, предназначенная для путешествий вдоль побережья острова.

Кохлер рассказала РИА Новости, что яхта стояла в гавани Нуука с февраля по август.

"Большая яхта La Datcha стояла у нас в Нууке практически полгода - с февраля, наверное, до августа. Она периодически приходила в гавань и уходила. Основное место стоянки было прямо под нашими окнами, мы видели ее каждый день", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что Тиньков* занимался хелиски на севере Гренландии. Это спуск на лыжах по нетронутым снежным склонам вдалеке от подготовленных трасс с подъемом к началу спуска на вертолете.

"Я точно знаю, что в феврале он катался на лыжах, хелиски. Это не в самом Нууке, а в Маниитсоке, городе на севере. Он очень знаменит именно хелиски, туда часто приезжают туристы", - рассказала Кохлер.