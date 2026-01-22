Яхта Тинькова* в 2025 году полгода стояла в Гренландии

Рейтинг@Mail.ru
03:53 22.01.2026 (обновлено: 03:58 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/tinkov-2069465888.html
Яхта La Datcha Олега Тинькова* в 2025 году около шести месяцев стояла в Нууке, в Гренландии бывший российский бизнесмен катался на лыжах, рассказала РИА Новости РИА Новости, 22.01.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкОлег Тиньков
Олег Тиньков - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Олег Тиньков. Архивное фото
НУУК (Гренландия, автономная территория Дании), 22 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Яхта La Datcha Олега Тинькова* в 2025 году около шести месяцев стояла в Нууке, в Гренландии бывший российский бизнесмен катался на лыжах, рассказала РИА Новости местная жительница Алена Кохлер.
По данным местной газеты Sermitsiaq, Тиньков* прибыл в Гренландию в середине марта 2025 года на частном самолете почти одновременно с подготовкой визита американской делегации в Нуук и Сисимиут. В порту Нуука его уже ожидала суперяхта La Datcha, предназначенная для путешествий вдоль побережья острова.
Кохлер рассказала РИА Новости, что яхта стояла в гавани Нуука с февраля по август.
"Большая яхта La Datcha стояла у нас в Нууке практически полгода - с февраля, наверное, до августа. Она периодически приходила в гавань и уходила. Основное место стоянки было прямо под нашими окнами, мы видели ее каждый день", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что Тиньков* занимался хелиски на севере Гренландии. Это спуск на лыжах по нетронутым снежным склонам вдалеке от подготовленных трасс с подъемом к началу спуска на вертолете.
"Я точно знаю, что в феврале он катался на лыжах, хелиски. Это не в самом Нууке, а в Маниитсоке, городе на севере. Он очень знаменит именно хелиски, туда часто приезжают туристы", - рассказала Кохлер.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
