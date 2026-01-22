У Тимошенко истек срок по внесению залога, назначенного судом

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. У лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которую обвиняют в подкупе депутатов, истек срок по внесению назначенного судом залога, пишет издание "Зеркало недели".
"Тимошенко ранее жаловалась, что ей заблокировали счета и поэтому она может не успеть внести средства до 21 января и окажется в СИЗО", — говорится в публикации.
На прошлой неделе в офисе "Батькивщины" провели обыски и нашли крупную сумму наличных. Тимошенко заявила, что это ее личные сбережения. По подозрению в коррупции ей может грозить срок до десяти лет.
Позже НАБУ опубликовало аудиозапись разговора политика с депутатом, где она обсуждала оплату голосования в парламенте, в том числе по кадровым вопросам. Речь шла о постоянном сотрудничестве с выплатами перед заседаниями. Лидер "Батькивщины" заявила, что на пленках не ее голос.
Высший антикоррупционный суд Украины 16 января определил для Тимошенко залог в более чем 33,3 миллиона гривен. Она также обязана сдать загранпаспорта, не выезжать за пределы Киевской области и не обсуждать материалы дела с депутатами Верховной рады, в основном из партии Владимира Зеленского "Слуга народа".
В начале этой недели сообщалось, что сторонники Тимошенко уже внесли за нее более трети суммы залога.
Тимошенко назвала режим Зеленского фашистским
16 января, 13:21