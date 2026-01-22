https://ria.ru/20260122/tatarstan-2069588593.html
В Татарстане проверяют лицей, где ученик подсыпал химию одноклассникам
Прокуратура проверяет лицей "Алгоритм" в казанском поселке Куюки, ученик которого подмешал химические вещества в газированный напиток и угостил им троих... РИА Новости, 22.01.2026
происшествия
республика татарстан (татарстан)
республика татарстан (татарстан)
В лицее в Куюки проводят проверку после отравления детей газировкой