В Татарстане отменили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 22.01.2026
09:16 22.01.2026
В Татарстане отменили режим беспилотной опасности
В Татарстане отменили режим беспилотной опасности
В Татарстане отменили режим беспилотной опасности

© Фото : соцсетиСлед от ракеты ПВО
След от ракеты ПВО - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Фото : соцсети
След от ракеты ПВО. Архивное фото
КАЗАНЬ, 22 янв – РИА Новости. Режим беспилотной опасности, введенный в Татарстане в четверг в 7.32 мск, отменен, сообщает МЧС РФ.
"На территории Республики Татарстан режим "Беспилотная опасность" отменен", - говорится в сообщении в мобильном приложении ведомства.
