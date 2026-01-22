Рейтинг@Mail.ru
Молдавия восстановит уважительные отношения с Россией, считает Тарлев - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:36 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/tarlev-2069684630.html
Молдавия восстановит уважительные отношения с Россией, считает Тарлев
Молдавия восстановит уважительные отношения с Россией, считает Тарлев - РИА Новости, 22.01.2026
Молдавия восстановит уважительные отношения с Россией, считает Тарлев
Молдавия рано или поздно восстановит прагматичные и уважительные отношения с Россией, поскольку это соответствует экономическим и национальным интересам страны, РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T19:36:00+03:00
2026-01-22T19:36:00+03:00
в мире
молдавия
василий тарлев
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978446551_0:0:1340:755_1920x0_80_0_0_8630d72b7e12040b6f09f5224e09cc55.jpg
https://ria.ru/20260122/sandu-2069633977.html
https://ria.ru/20260122/moldaviya-2069631852.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978446551_21:0:1212:893_1920x0_80_0_0_bb18376a3d9aa9b761141ccd57d2b346.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, василий тарлев, майя санду
В мире, Молдавия, Василий Тарлев, Майя Санду
Молдавия восстановит уважительные отношения с Россией, считает Тарлев

Тарлев: Молдавия рано или поздно восстановит уважительные отношения с Россией

© Sputnik / OsmatescoВасилий Тарлев
Василий Тарлев - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Sputnik / Osmatesco
Василий Тарлев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 22 янв - РИА Новости. Молдавия рано или поздно восстановит прагматичные и уважительные отношения с Россией, поскольку это соответствует экономическим и национальным интересам страны, считает бывший молдавский премьер, лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев.
"Жизнь ясно показывает: временные правительства приходят и уходят. Временные политики исчезают. Остается государство и народ, которому снова придется восстанавливать прагматичные, функциональные и уважительные отношения, в том числе с Россией и другими странами, не из идеологической симпатии, а по элементарным географическим, экономическим и национальным интересам", - написал в своем Telegram-канале Тарлев.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Санду превращает Молдавию в тюрьму народов, заявили в Госдуме
Вчера, 16:39
Экс-премьер отметил, что у Молдавии за долгую историю выстраданный опыт балансирования между Востоком и Западом. "Когда же власть имущие поймут, что Молдова — это не геополитический эксперимент и не разменная монета. Это государство с историей, сложной идентичностью и болезненным путем балансирования между Востоком и Западом", - подчеркнул он.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Россия настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Аналитик прокомментировал планы Молдавии по выходу из СНГ
Вчера, 16:32
 
В миреМолдавияВасилий ТарлевМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала