Молдавия восстановит уважительные отношения с Россией, считает Тарлев

КИШИНЕВ, 22 янв - РИА Новости. Молдавия рано или поздно восстановит прагматичные и уважительные отношения с Россией, поскольку это соответствует экономическим и национальным интересам страны, считает бывший молдавский премьер, лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев.
"Жизнь ясно показывает: временные правительства приходят и уходят. Временные политики исчезают. Остается государство и народ, которому снова придется восстанавливать прагматичные, функциональные и уважительные отношения, в том числе с Россией и другими странами, не из идеологической симпатии, а по элементарным географическим, экономическим и национальным интересам", - написал в своем Telegram-канале Тарлев.
Экс-премьер отметил, что у Молдавии за долгую историю выстраданный опыт балансирования между Востоком и Западом. "Когда же власть имущие поймут, что Молдова — это не геополитический эксперимент и не разменная монета. Это государство с историей, сложной идентичностью и болезненным путем балансирования между Востоком и Западом", - подчеркнул он.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Россия настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.