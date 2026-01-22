Рейтинг@Mail.ru
Дипмиссия изучает, были ли россияне на борту задержанного Францией танкера - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:25 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/tanker-2069682915.html
Дипмиссия изучает, были ли россияне на борту задержанного Францией танкера
Дипмиссия изучает, были ли россияне на борту задержанного Францией танкера - РИА Новости, 22.01.2026
Дипмиссия изучает, были ли россияне на борту задержанного Францией танкера
Власти Франции не обращались к посольству России по поводу задержания шедшего из РФ танкера, российские посольство и консульство в Марселе выясняют, были ли на... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T19:25:00+03:00
2026-01-22T19:25:00+03:00
в мире
россия
франция
париж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069656276_0:165:1755:1152_1920x0_80_0_0_ba6aac1f92c08fb66be0583928ed9365.jpg
https://ria.ru/20260122/mid-2069623352.html
россия
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069656276_0:0:1822:1366_1920x0_80_0_0_f13278e47e26a9a7291bf121cb8a269c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, франция, париж
В мире, Россия, Франция, Париж
Дипмиссия изучает, были ли россияне на борту задержанного Францией танкера

РИА Новости: дипмиссия выясняет, были ли россияне на борту задержанного танкера

© Фото : Генеральный штаб вооруженных сил ФранцииВМС Франции задержали в нейтральных водах Средиземного моря нефтяной танкер, следовавший из России
ВМС Франции задержали в нейтральных водах Средиземного моря нефтяной танкер, следовавший из России - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Фото : Генеральный штаб вооруженных сил Франции
ВМС Франции задержали в нейтральных водах Средиземного моря нефтяной танкер, следовавший из России
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 22 янв - РИА Новости. Власти Франции не обращались к посольству России по поводу задержания шедшего из РФ танкера, российские посольство и консульство в Марселе выясняют, были ли на борту танкера российские граждане, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Париже.
"Французские власти не обращались к посольству по факту задержания танкера и состава экипажа. Никакой информации на этот счёт у нас со стороны французов нет. В настоящее время посольство России совместно с коллегами из генерального консульства в Марселе делают всё возможное, чтобы выяснить, есть ли среди экипажа наши сограждане. Выясняем эту ситуацию, чтобы предпринять необходимые в этом направлении шаги", - заявили в диппредставительстве.
Морская префектура Франции по Средиземному морю ранее сообщила, что военно-морские силы страны (ВМС) в четверг утром задержали в открытом море следовавший из Мурманска танкер GRINCH и направили его в порт для проверки.
Здание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
МИД рассчитывает на скорое освобождение россиян с танкера "Маринера"
Вчера, 16:13
 
В миреРоссияФранцияПариж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала