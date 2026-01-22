Дипмиссия изучает, были ли россияне на борту задержанного Францией танкера

ПАРИЖ, 22 янв - РИА Новости. Власти Франции не обращались к посольству России по поводу задержания шедшего из РФ танкера, российские посольство и консульство в Марселе выясняют, были ли на борту танкера российские граждане, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Париже.