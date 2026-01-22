Дипмиссия изучает, были ли россияне на борту задержанного Францией танкера

ПАРИЖ, 22 янв - РИА Новости. Власти Франции не обращались к посольству России по поводу задержания шедшего из РФ танкера, российские посольство и консульство в Марселе выясняют, были ли на борту танкера российские граждане, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Париже.
"Французские власти не обращались к посольству по факту задержания танкера и состава экипажа. Никакой информации на этот счёт у нас со стороны французов нет. В настоящее время посольство России совместно с коллегами из генерального консульства в Марселе делают всё возможное, чтобы выяснить, есть ли среди экипажа наши сограждане. Выясняем эту ситуацию, чтобы предпринять необходимые в этом направлении шаги", - заявили в диппредставительстве.
Морская префектура Франции по Средиземному морю ранее сообщила, что военно-морские силы страны (ВМС) в четверг утром задержали в открытом море следовавший из Мурманска танкер GRINCH и направили его в порт для проверки.