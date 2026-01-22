Рейтинг@Mail.ru
Т-Банк рассказал, в какой сфере фиксируется рост мошеннической активности - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:05 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/t-bank-2069598981.html
Т-Банк рассказал, в какой сфере фиксируется рост мошеннической активности
Т-Банк рассказал, в какой сфере фиксируется рост мошеннической активности - РИА Новости, 22.01.2026
Т-Банк рассказал, в какой сфере фиксируется рост мошеннической активности
Т‑Банк зафиксировал волну мошеннических схем в сфере инвестиций: злоумышленники предлагают жертвам поучаствовать в якобы уникальных финансовых проектах, которые РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T15:05:00+03:00
2026-01-22T15:05:00+03:00
россия
происшествия
мошенники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978716854_0:93:3296:1946_1920x0_80_0_0_8b686c6b07802f7aea0e3cff6fa64507.jpg
https://ria.ru/20260122/gosduma-2069474689.html
https://ria.ru/20260122/moshenniki-2069467598.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978716854_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3187a242418adf4db558b99adeecd686.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия, мошенники
Россия, Происшествия, мошенники
Т-Банк рассказал, в какой сфере фиксируется рост мошеннической активности

Т-Банк зафиксировал рост мошеннической активности в сфере инвестиций

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкБанкомат Т-Банка
Банкомат Т-Банка - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Банкомат Т-Банка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Т‑Банк зафиксировал волну мошеннических схем в сфере инвестиций: злоумышленники предлагают жертвам поучаствовать в якобы уникальных финансовых проектах, которые гарантируют от 100% прибыли в месяц, сообщают специалисты банка.
"По данным фрод-рулетки, с первого января мошенники на 10% чаще обзванивали жителей России и предлагали им инвестировать в уникальные финансовые проекты, которые гарантируют от 100% прибыли в месяц", - отмечают специалисты банка.
Банковская карта - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В Госдуме предложили обязать банки повторно идентифицировать клиентов
Вчера, 06:58
Контакты будущих жертв мошенники, как правило, находят через тематические группы в мессенджерах, где начинающие инвесторы обмениваются опытом. Другой вариант - реклама в интернете, которая ведет на сайт якобы выгодного инвестиционного проекта, где предлагается бесплатная консультация.
"Чтобы войти в доверие, во время звонка злоумышленники представляются финансовыми консультантами, рассказывают о преимуществах проекта, а чтобы начать зарабатывать, просят перевести деньги "доверенному брокеру" или на поддельный инвестиционный счет, который создали мошенники", - поясняется в материале.
Более того, иногда преступники даже переводят жертве небольшую сумму под видом прибыли с биржи, чтобы вселить уверенность и побудить вложить еще больше денег в их карман. "В среднем люди теряли по 26 000 рублей", - подсчитали специалисты.
В Т-Банке рекомендуют проверять компании в списке брокеров от ЦБ РФ, чтобы не попасть под влияние мошенников. "Здесь собраны все организации, которые прошли проверку, если в этом списке нет фирмы, которая обещает вам доходы, это тревожный знак", - говорится в исследовании.
Покупка в интернете с помощью банковской карты - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Мошенники маскируют программы для взлома банковских приложений под игры
Вчера, 04:23
 
РоссияПроисшествиямошенники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала