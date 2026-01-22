https://ria.ru/20260122/t-bank-2069598981.html
Т-Банк рассказал, в какой сфере фиксируется рост мошеннической активности
Т-Банк рассказал, в какой сфере фиксируется рост мошеннической активности - РИА Новости, 22.01.2026
Т-Банк рассказал, в какой сфере фиксируется рост мошеннической активности
Т‑Банк зафиксировал волну мошеннических схем в сфере инвестиций: злоумышленники предлагают жертвам поучаствовать в якобы уникальных финансовых проектах, которые РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T15:05:00+03:00
2026-01-22T15:05:00+03:00
2026-01-22T15:05:00+03:00
россия
происшествия
мошенники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978716854_0:93:3296:1946_1920x0_80_0_0_8b686c6b07802f7aea0e3cff6fa64507.jpg
https://ria.ru/20260122/gosduma-2069474689.html
https://ria.ru/20260122/moshenniki-2069467598.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978716854_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3187a242418adf4db558b99adeecd686.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, мошенники
Россия, Происшествия, мошенники
Т-Банк рассказал, в какой сфере фиксируется рост мошеннической активности
Т-Банк зафиксировал рост мошеннической активности в сфере инвестиций
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Т‑Банк зафиксировал волну мошеннических схем в сфере инвестиций: злоумышленники предлагают жертвам поучаствовать в якобы уникальных финансовых проектах, которые гарантируют от 100% прибыли в месяц, сообщают специалисты банка.
"По данным фрод-рулетки, с первого января мошенники на 10% чаще обзванивали жителей России
и предлагали им инвестировать в уникальные финансовые проекты, которые гарантируют от 100% прибыли в месяц", - отмечают специалисты банка.
Контакты будущих жертв мошенники, как правило, находят через тематические группы в мессенджерах, где начинающие инвесторы обмениваются опытом. Другой вариант - реклама в интернете, которая ведет на сайт якобы выгодного инвестиционного проекта, где предлагается бесплатная консультация.
"Чтобы войти в доверие, во время звонка злоумышленники представляются финансовыми консультантами, рассказывают о преимуществах проекта, а чтобы начать зарабатывать, просят перевести деньги "доверенному брокеру" или на поддельный инвестиционный счет, который создали мошенники", - поясняется в материале.
Более того, иногда преступники даже переводят жертве небольшую сумму под видом прибыли с биржи, чтобы вселить уверенность и побудить вложить еще больше денег в их карман. "В среднем люди теряли по 26 000 рублей", - подсчитали специалисты.
В Т-Банке рекомендуют проверять компании в списке брокеров от ЦБ РФ, чтобы не попасть под влияние мошенников. "Здесь собраны все организации, которые прошли проверку, если в этом списке нет фирмы, которая обещает вам доходы, это тревожный знак", - говорится в исследовании.