Т-Банк рассказал, в какой сфере фиксируется рост мошеннической активности

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Т‑Банк зафиксировал волну мошеннических схем в сфере инвестиций: злоумышленники предлагают жертвам поучаствовать в якобы уникальных финансовых проектах, которые гарантируют от 100% прибыли в месяц, сообщают специалисты банка.

"По данным фрод-рулетки, с первого января мошенники на 10% чаще обзванивали жителей России и предлагали им инвестировать в уникальные финансовые проекты, которые гарантируют от 100% прибыли в месяц", - отмечают специалисты банка.

Контакты будущих жертв мошенники, как правило, находят через тематические группы в мессенджерах, где начинающие инвесторы обмениваются опытом. Другой вариант - реклама в интернете, которая ведет на сайт якобы выгодного инвестиционного проекта, где предлагается бесплатная консультация.

"Чтобы войти в доверие, во время звонка злоумышленники представляются финансовыми консультантами, рассказывают о преимуществах проекта, а чтобы начать зарабатывать, просят перевести деньги "доверенному брокеру" или на поддельный инвестиционный счет, который создали мошенники", - поясняется в материале.

Более того, иногда преступники даже переводят жертве небольшую сумму под видом прибыли с биржи, чтобы вселить уверенность и побудить вложить еще больше денег в их карман. "В среднем люди теряли по 26 000 рублей", - подсчитали специалисты.