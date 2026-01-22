Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили более 60 украинских военных, сообщило Минобороны РФ.

"Уничтожены более 60 украинских военнослужащих, пять автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция "Купол-М1" и склад материальных средств", - говорится в сообщении.