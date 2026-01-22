ВСУ потеряли до 200 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Российская группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение формированиям шести украинских бригад, противник потерял до 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Берёзовка и Ковшаровка в Харьковской области, Александровка, Дробышево и Красный Лиман в Донецкой Народной Республике.
"Потери противника составили до 200 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер Stryker производства США, 25 автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены четыре склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
