ВСУ потеряли до 200 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:58 22.01.2026
ВСУ потеряли до 200 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Российская группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение формированиям шести украинских бригад, противник потерял до 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Берёзовка и Ковшаровка в Харьковской области, Александровка, Дробышево и Красный Лиман в Донецкой Народной Республике.
"Потери противника составили до 200 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер Stryker производства США, 25 автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены четыре склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
